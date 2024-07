In piazza gli agenti, numerosi mezzi e pure il cane "antiesplosivo".

Nella serata di giovedì 18 luglio la polizia di Stato ha partecipato all’evento "Notte della Legalità" organizzato dal comune di Seregno con la collaborazione della polizia locale di Seregno per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza e della legalità. In diverse piazze della città si sono infatti schierati mezzi e uomini delle forze dell’ordine e delle altre istituzioni civili che concorrono nel soccorso pubblico, come la Protezione Civile e la Croce Rossa.

La polizia di Stato nello specifico ha colorato di azzurro Piazza Segni, dove sono stati allestiti stand della polizia scientifica, della polizia stradale della sezione di Monza e della sottosezione di Arcore e della polizia Ferroviaria del Posto di polizia ferroviaria di Monza. I giovani seregnesi hanno dunque potuto ammirare da vicino per esempio le attività di prelevamento delle impronte e sperimentarle in prima persona, e ancora conoscere i vari strumenti utilizzati per gli accertamenti svolti sulla scena del crimine. La polizia stradale ha invece allestito un percorso stradale con relativa segnaletica da far percorrere ai bambini intervenuti, con anche giochi educativi per la conoscenza dei segnali stradali. Anche la polizia ferroviaria ha mostrato la sua attività svolta e ha illustrato le regole di sicurezza da seguire nell’utilizzo del mezzo di trasporto del treno.

Tanti i giovani che sono saliti sulle auto della polizia di Stato, come la tonale e i mezzi per il trasporto dell’unità cinofila, o ancora i mezzi storici, come l’auto Alfa Romeo 156 e le moto Guzzi 1T3 utilizzate in servizio dalla polizia stradale e la Ntx utilizzata in servizio di volante per il controllo del territorio. Grande curiosità ha suscitato infine l’unità cinofila e la presenza del cane "antiesplosivo" Candy, che ha interagito con i bambini e che è giunto con il personale della polizia di Stato della polizia di frontiera di Malpensa.

L’iniziativa, che si innesta nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto dai comuni della provincia con la prefettura di Monza e della Brianza per la promozione di azioni rivolte ai giovani per la prevenzione e il contrasto di comportamenti antisociali, ha offerto quindi un’istantanea del lavoro che quotidianamente svolgono i poliziotti al servizio della collettività, contribuendo a rafforzare la percezione di una polizia di Stato sempre più prossima ai bisogni dei cittadini e pronta a garantire la loro sicurezza.