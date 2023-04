Il presidente del consiglio Romani ringrazia la polizia in occasione del 171esimo anniversario: "Esempio encomiabile"

"In occasione delle celebrazioni per il 171esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato esprimo la stima e la gratitudine mia personale e dell’intera assemblea regionale alle donne e agli uomini della polizia di Stato impegnati a garantire la sicurezza e la legalità".

Queste le parole del presidente del consiglio regionale Federico Romani, intervenuto al teatro Strehler di Milano in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della polizia di Stato. "Dobbiamo essere loro grati per il fatto che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire l'incolumità della nostra - ha poi aggiunto il presidente - Il loro impegno e la loro dedizione al servizio del Paese e della comunità rappresentano un esempio encomiabile. Parole cariche di emozione, infine, anche quelle che Romani ha voluto rivolgere ai poliziotti che hanno perso la vita facendo il loro mestiere: Ritengo doveroso rivolgere infine un pensiero commosso e particolare a tutti gli agenti che hanno sacrificato la propria vita nell’esercizio del dovere”.

Un anniversario importante

Quest'anno il presidente della Repubblica ha concesso la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera della polizia di Stato per le attività svolte dal personale dei reparti mobili che "con eccezionale professionalità, equilibrio e non comune spirito di servizio, concorrono alla gestione dell'ordine e del soccorso pubblico, garantendo il libero esercizio dei diritti e delle libertà, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni della Repubblica".

Il 171esimo anniversario della polizia di Stato costituisce anche l'occasione per ricordare due importanti compleanni: i 120 anni della polizia scientifica, struttura specializzata negli accertamenti di polizia giudiziaria con competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche e dattiloscopiche, e i 100 anni dell'Interpol, organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia ed al contrasto del crimine internazionale. A oggi la polizia di Stato in Italia ha una forza di 98.618 persone. Un numero destinato ad aumentare: a dicembre 2022 è stata infatti autorizzata l'assunzione di altre 4.045 persone.