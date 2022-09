Motori e sicurezza, la polizia stradale in piazza con i più piccoli per il Gran Premio

Lezioni di sicurezza stradale, simulatori di guida e un percorso con strade e cartelli in miniatura. Per il Gran Premio, in occasione delle iniziative del Fuori Gp, in piazza Roma, ai piedi dell'Arengario, sabato 10 settembre, la polizia stradale sarà presente con il proprio personale per una giornata dedicata ai più piccoli e alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale.

Imparare il rispetto delle regole e la collaborazione con le forze dell’ordine fin da piccoli è un passo fondamentale della crescita. In collaborazione con la Polizia di Stato, i bimbi hanno l’occasione di effettuare in bicicletta percorsi creati apposta per loro, affiancati da agenti di polizia che indicano loro il modo migliore per conoscere e affrontare la strada. Sono presenti alcuni mezzi in dotazione della Polizia Stradale, auto e moto istituzionali, simulatori di guida e le apparecchiature utilizzate per la prevenzione e il controllo della sicurezza stradale