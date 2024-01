In prima linea per la tutela dell’ambiente e degli animali. La polizia provinciale, tra le competenze e le attività svolte, si occupa anche di salvataggio e tutela della fauna, anche di quella ittico-venatoria. Nell'ultimo anno in Brianza sono stati eseguiti 213 recuperi di fauna selvatica in difficoltà, 8 interventi di ripopolamento e 21 uscite finalizzate all’abbattimento di specie invasive. E tra gli ultimi animali salvati dagli agenti della polizia provinciale, guidati dal comandante Flavio Zanardo, c’è anche un daino, soccorso in un’area boschiva mentre vagava spaesato e accompagnato al centro Cras di Calolziocorte. Ma gli agenti si occupano anche di volpi, rapaci e non solo. E molti di questi animali, con le loro storie, finiscono anche in televisione.

Gli agenti della polizia provinciale infatti, come ha ricordato il comandante Flavio Zanardo durante l’incontro in cui è stato illustrato il report delle attività svolte nel 2023, spesso partecipano ad alcuni programmi televisivi e trasmissioni dedicate. Come la rubrica “Dalla parte degli Animali” in onda su Rete4 la domenica mattina realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

Due i salvataggi presentati a maggio, andati in onda il 5 e il 23 maggio, e altre due partecipazioni tra novembre e il 5 dicembre. Durante l'anno la polizia provinciale si è occupata anche di 35 uscite per accertamenti in materia venatoria, durante le quali sono state controllate 116 persone in attività di caccia. Sono stati effettuati inoltre 15 controlli in materia di polizia ittica tra ripopolamenti, controllo asciutte e controllo autorizzazioni e licenze di pesca.

I numeri del 2023 della polizia provinciale

Oltre 700 interventi, 55 comuni della provincia in cui essere presenti e un organico che conta 16 operatori, compreso il comandante Flavio Zanardo. Un anno intenso, per le operazioni svolte, i controlli e il bilancio degli interventi con sequestri importanti, soprattutto in materia di tutela ambientale. Lunedì mattina, presso la sede della provincia di Monza e Brianza, si è tenuto il Graduation Day, una giornata in cui sono stati conferiti nuovi gradi a cinque agenti provinciali ed è stata anche l’occasione, pochi giorni dopo la ricorrenza di San Sebastiano, per illustrare il report delle attività effettuate dal corpo nel corso del 2023. Un anno impegnativo, dal punto di vista degli interventi e dei risultati illustrati dal presidente della Provincia MB Luca Santambrogio, affiancato dal Segretario Generale Sandro De Martino e dal Consigliere delegato Claudio Rebosio insieme al comandante Flavio Zanardo e al vicecomandante Trope.

718 interventi in un anno

Durante l’anno, gli agenti della polizia provinciale, diretti dal comandante Flavio Zanardo, sono stati impegnati in diverse operazioni per un totale di oltre 718 interventi complessivi, con circa 334 richieste di intervento che hanno riguardato in particolare gli ambiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, amministrativa e giudiziaria. In prima linea per la tutela dell’ambiente: 92mila euro di multe Sono stati eseguiti 132 controlli in materia ambientale, con 66 ispezioni riguardanti la materia dei rifiuti (abbandoni, depositi incontrollati), 21 ispezioni presso produttori di rifiuti (ditte, enti e aziende), 4 ispezioni a trasporti rifiuti su gomma, 30 ispezioni presso recuperatori e smaltitori rifiuti, 3 in materia di scarichi idrici e 8 ispezioni emissioni in atmosfera I controlli in materia di polizia ambientale hanno portato alla contestazione violazioni amministrative per un totale di 92.374 euro.