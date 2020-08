Alette piccanti e pollo fritto, in Brianza arriva il primo ristorante Kentucky Fried Chicken

I filetti di pollo fritti e le alette piccanti di Kentucky Fried Chicken arrivano in Brianza. Giovedì 20 agosto apre infatti al centro commerciale Il Globo di Busnago il ristorante targato KFC. Si tratta del dodicesimo in Lombardia e del primo ristorante in provincia di Monza e Brianza. Il punto ristoro si trova nella "Piazza del grande arco", al piano terra nei pressi dell’ingresso 1 e 2. È aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 22.00 dal lunedì al sabato e dalle 11.30 alle 21.00 la domenica Disponibile anche il servizio di delivery (attraverso Deliveroo) che insieme al take-away consente di gustare il pollo del Colonnello Sanders anche comodamente a casa.

“La Lombardia si conferma regione strategica per noi e siamo orgogliosi che il nostro sviluppo riparta proprio da qui: delle 3 nuove aperture che abbiamo realizzato dal mese di giugno, due sono in quest’area – spiega Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia – Continuiamo a rispondere alle diverse e nuove esigenze dei nostri clienti offrendo, anche nel ristorante di Busnago, la possibilità del take away e della delivery. Naturalmente sarà possibile anche pranzare nella food court del centro commerciale sulla quale si affaccia il ristorante. Il nuovo KFC di Busnago avrà inoltre 3 chioschi dedicati al self ordering per un’esperienza di acquisto ancora più rapida e contemporanea”.

Il ristorante è gestito in franchising dalla 5Roosters di Filippo Caravatti, che conta complessivamente 8 ristoranti KFC tutti situati in Lombardia. “Da ‘brianzolo doc’ sono particolarmente orgoglioso di portare nella nostra provincia di Monza e Brianza un brand internazionale così importante, aprendo il primo ristorante KFC nel mio territorio e aggiungendolo agli altri 7 che dal 2016 gestiamo in Lombardia per Kentucky Fried Chicken - afferma Filippo Caravatti, AD di 5Roosters – Fra le ragioni di tale orgoglio c’è senz’altro quella di offrire un contributo di occupazione e di rilancio economico a questa zona: il nostro nuovo ristorante nel centro commerciale Globo offre lavoro a 20 persone, che provengono per la maggior parte dal territorio”.

Da KFc si potrà assaggiare il pollo preparato secondo la Original Recipe, la ricetta del Colonnello Sanders con 11 erbe e spezie segrete mescolate alla farina della panatura del pollo. O le Hot Wings, piccanti alette di pollo fritte, e i Tender, filetti di pollo fritti. E ancora i panini col pollo, le pannocchie cotte al forno, le patatine, il puré, la salsa Gravy.