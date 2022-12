Orsi polari e iceberg, in Brianza arriva un angolo di Polo Nord

Iceberg, orsi polari e renne di Babbo Natale. In Brianza arriva un angolo di Polo Nord. Tra onde, scivoli e piscine al coperto. Fino all’8 gennaio, ad Acquaworld, il parco acquatico al coperto di Concorezzo, arriva la magia de Natale. Nelle calde acque della vasca esterna, gli ospiti potranno nuotare tra iceberg e orsi polari, sfidare in velocità le renne di Babbo Natale scendendo dagli scivoli adrenalinici, in un fantastico mondo incantato abitato da elfi, per poi gustare l’irresistibile bibita natalizia. E ancora, tutti i bambini riceveranno dagli elfi di Acquaworld delle buste speciali che, se mantenute chiuse, consentiranno di ricevere un regalo quando torneranno al Parco a gennaio. Sempre per i più piccoli, speciali “Cacce al Tesoro degli Elfi”, mentre per i ragazzi e per gli adulti, il 17 dicembre, si festeggerà il Natale con una serata Dj Set “Christmas Schiuma Party”.

Aperto nel 2011, Acquaworld, è un parco acquatico e benessere unico in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Benessere, Fun, Scivoli, Miniworld ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati. Dall’agosto 2020 è proprietà Pillarstone Italy.