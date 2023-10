Due chef stellati in Brianza, la cena a quattro mani al Pomiroeu di Seregno

Una cena preparata da mani stellate in Brianza. Il Pomiroeu di Seregno ha raggiunto il traguardo di trent'anni di attività. E per festeggiare questa ricorrenza ha organizzato una serie di cene a quattro mani.

E martedì 17 ottobre nel locale di Seregno gestito dallo chef stellato (una stella Michelin 2009) Giancarlo Morelli in cucina arriva anche Carlo Cracco per celebrare il trentesimo anniversario del Pomiroeu. Si comincia con il benvenuto del Pomiroeu: raviolo, cavolo, patata, bitto, cannolo, pomodoro secco, pinoli, tartelletta, cavolfiore, anguilla, amchoor e crème brûlée al porro, caffè di cicoria. Il menu della serata proseguirà con la Sea Salad Portofino a firma di Cracco e uovo morbido, mais arrostito, melagrana, funghi. Per i primi lo chef Morelli proporrà un f usillone Gerardo di Nola, pomodoro giallo del Piennolo, calamaro, cipolla bruciata, Cracco firmerà un riso mantecato al prebugiun, triglia laccata, prescinseua. Per secondo filetto di cervo, zucca, pan di zucchero, mela, nocino. Per chiudere in dolcezza piccola pasticceria. La cena ha un costo di 160 euro, bevande escluse.

Lo chef Giancarlo Morelli

"Giancarlo Morelli, da enfant prodige a chef pluripremiato a imprenditore: una stella Michelin, sei ristoranti, una lunga lista di riconoscimenti nell’alta cucina mondiale. Nato nella campagna bergamasca da una famiglia di agricoltori, ha sviluppato la passione per la cucina fin da piccolo, imitando i gesti della madre. Dopo essersi diplomato all’Alberghiero di San Pellegrino Terme con il massimo dei voti a 18 anni ha iniziato la sua carriera come junior chef sulle navi oceaniche americane. Ha viaggiato, lavorato e imparato. Una volta tornato in Europa, ha affinato le sue capacità studiando sotto la guida di chef rinomati come Bernard Loiseau , Troisgros, Alain Ducasse. A 24 anni diventa direttore del primo golf club d’Italia a Monticello e successivamente apre il suo primo ristorante, Pomiroeu, a Seregno, in Brianza, nel 1993. Il ristorante prende il nome dalla mela, frutto che considera l’inizio di tutto, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. La cucina dello chef, che unisce tradizione, ricerca e convivialità, gli è valsa una stella Michelin nel 2009. Da sempre imprenditore, tra gli altri i progetti piú rilevanti degli ultimi anni sono: il Phi Beach sulla Costa Smeralda, Il Ristorante Morelli ed il BULK Mixology Food and Bar situato nell’ Hotel VIU Milan a 5 stelle di Milano, oltre alle numerose consulenze in giro per il mondo. Lo chef Morelli è attivamente impegnato nella promozione di una cucina sostenibile e rispettosa dell’ambiente attraverso la partecipazione al board di organizzazioni come CARE’S e Le Soste" si legge sulla presentazione sul sito del Pomiroeu.

Lo chef Carlo Cracco

"Nato a Vicenza nel 1965. Nel 1986 comincia la sua carriera professionale da Gualtiero Marchesi a Milano, il primo ristorante italiano che raggiunge le tre stelle Michelin. Si trasferisce per 3 anni in Francia dove ha l’opportunità di conoscere i segreti della cucina francese sotto la guida di Alain Ducasse (Hotel de Paris) e Lucas Carton (Senderens, Paris). Dopo queste esperienza, Cracco torna in Italia, a Firenze, dove diventa primo chef all’ Enoteca Pinchiorri. Durante la sua conduzione ottiene in brevissimo tempo le tre stelle Michelin. Nel 2006 è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro Nel 2012 ha inizio la collaborazione con Singapore Airlines dove lo chef Cracco si occupa della creazione dei menù per la business e la first class. Oggi Carlo Cracco ricopre il ruolo di presidente dell’Associazione Maestro Martino, associazione no-profit il cui obiettivo principale è quello di promuovere la Cucina d’Autore e le eccellenze del nostro territorio. Da anni è Ambassador e collabora con Ifad, agenzia specializzata dell’Onu che si occupa dell’incremento delle attività agricole, mettendo le popolazioni rurali povere in condizione di raggiungere una maggiore sicurezza alimentare, migliorare la qualità della loro alimentazione e rafforzare le proprie capacità di adattamento. A Febbraio 2018 il Ristorante Cracco si trasferisce in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 1200 metri quadri di superfici diviso su più piani: una cantina che contiene oltre 2500 etichette provenienti da tutto il monto, a piano terra il cafè Cracco, al primo piano nobile il Ristorante Gastronomico ed infine la Sala Mengoni per ospitare, feste ed eventi. A Dicembre 2020 inaugura il suo primo Shop Online Craccoexpress: una piattaforma dove per acquistare una selezione di prodotti speciali firmati Cracco. A Luglio 2021 inaugura il suo nuovo ristorante CRACCO PORTOFINO".