Il ponte brianzolo sulla tangenziale che chiude per 3 mesi: come cambia da oggi la viabilità

Il ponte sulla tangenziale Est tra Brugherio e Carugate chiude per tre mesi. A partire da lunedì 3 luglio sono in vigore le modifiche alla viabilità. E gli automobilisti dovranno attenersi ai percorsi alternativi e alla nuova viabilità fino a ottobre. Dopo la prima fase di lavori terminata nel settembre dello scorso anno infatti ha preso il via la seconda parte di interventi sul ponte per rafforzare e riparare la struttura per garantirne la sicurezza.

I lavori fino a ottobre

Da lunedì 3 luglio 2023 fino a inizio ottobre, Città Metropolitana di Milano, su indicazione dell’Ufficio Manutenzione Manufatti di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a., modificherà la viabilità del ponte della SP 208 che sovrappassa la Tangenziale Est (A51) e che collega il Comune di Carugate a quello di Brugherio (da via dei Mille). Il ponte si potrà percorrere solo in direzione di Carugate, sia che si arrivi dalla tangenziale Est o che si arrivi da Brugherio. Saranno possibili brevi totali interruzioni della circolazione sul cavalcavia, in occasione di particolari lavorazioni, che verranno successivamente comunicate dalla Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.

Le strade alternative

Per rientrare nel territorio di Brugherio vi sono due possibili itinerari:

- da Carugate attraverso il Cavalcavia di via della Galeazza, il località cascina Graziosa, per giungere a Brugherio presso la zona industriale di via San Francesco d'Assisi;

- da Carugate attraversando la S.P. 121, passando per il territorio di Cernusco sul Naviglio e quindi prendendo la S.P. 113, per giungere a Brugherio da via Quarto (svincolo n. 13 della Tangenziale Est).

La mappa