Monza come un cartone animato, il maltempo fa saltare il festival: evento posticipato

Il maltempo a Monza fa saltare anche il Monza Comics, il festival dedicato al mondo fantasy dei fumetti e dei cosplayer. "Con grande dispiacere comunichiamo che, a causa del protrarsi delle avversità meteorologiche di questi giorni e della conseguente impraticabilità dell'area, l'evento Monza Comics è stato posticipato. La manifestazione, inizialmente prevista dal 24 al 26 maggio , si terrà dal 12 al 15 settembre 2024, sempre presso i Boschetti Reali, in Piazza Citterio" spiegano gli organizzatori.

"Siamo consapevoli del disagio che questo cambiamento può causare, ma la sicurezza e il benessere dei nostri partecipanti, espositori e visitatori sono la nostra priorità. Siamo certi che questa nuova data ci permetterà di offrire un evento ancora più entusiasmante e sicuro per tutti".

Un ricco programma di appuntamenti e incontri per trasformare Monza per tre giorni nella capitale dei cartoni animati per gli appassionati di fumetti, supereroi e personaggi dei videogiochi più amati.

Oltre al tradizionale raduno dei cosplayers l'edizione 2024 ai Boschetti Reali di Monza erano previsti giochi da tavolo, simulatori 3D fumetti, libri e poi gonfiabili e giostre per bambini e golosissimi food truck. Un vero mondo di fantasia e magia, gratuito e aperto a grandi e piccini.

Il programma aggiornato con le nuove date sarà reso noto a breve.