"Abbiate rispetto per i poveri: aiutare non significa donare immondizia"

Quando Lucia e gli altri volontari hanno aperto lo scatolone per riporre in magazzino quelle pentole donate è scattato un impeto di rabbia. Quei tegami erano talmente vecchi che andavano direttamente buttati, e non consegnati all'associazione affinché li donasse alle famiglie in difficoltà. "Con che faccia ci presentiamo alle persone a donare queste pentole? Bisogna avere rispetto per tutti, anche per chi sta attraversando un momento di difficoltà".

A parlare è Lucia Troilo, anima dell'associazione Angeli della Strada di Varedo. Il sodalizio da anni è impegnato nel sostegno alle famiglie indigenti con la donazione di pacchi alimentari e vestiti, e l'organizzazione del mercatino della domenica ad Assago per raccogliere fondi da destinare poi a progetti di aiuto specifici. Ma quando i benefattori arrivano non sempre nelle scatole e nei pacchetti i volontari trovano vestiti e oggetti usati ma in buone condizioni. Proprio come è accaduto recentemente con lo sfogo, poi sui social, e la decisione di postare l'immagine di quelle pentole talmente usurate che sono poi finite in discarica.

"Alcune persone non hanno ancora capito che cosa significa donare - spiega Lucia -. Non perchè una famiglia è in difficoltà e non ha la possibilità di acquistare pentole nuove, allora dobbiamo donare quelle che sono talmente usurate e vecchie che neppure noi utilizziamo. Questa è una mancanza di rispetto, non solo nei confronti dei volontari, ma prima di tutto nei confronti della famiglia. Alle persone in difficoltà non si dona quello che si butterebbe in discarica".

Lucia sa che cosa significa vivere un momento di difficoltà. Ha deciso di fondare l'associazione proprio dopo aver vissuto sulla sua pelle il dramma della strada. A causa di una separazione molto difficile la brianzola per alcuni anni ha vissuto dormendo su una panchina. "Ma anche in quel momento non ho mai perso la mia dignità, e pretendo che ci sia sempre rispetto verso tutti. Il rispetto passa anche dal donare oggetti usati ma in buone condizioni che noi non utilizziamo più".

Per aiutare Lucia Troilo o per effettuare consegne e donazioni è possibile rivolgersi al magazzino aperto dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 16.30 in via Bellini 31 a Varedo.