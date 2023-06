Monza Power Run 2023: aperte le iscrizioni alla corsa più pazza della Brianza

Manca poco più di un mese alla Monza Power Run 2023, ribattezzata la corsa più pazza (ma anche la più colorata, divertente e solidale) della Brianza. L’evento – organizzato dall’associazione Lele Forever – si svolgerà il 22 e il 23 luglio a Villasanta. In quel fine settimana la centralissima piazza Europa verrà trasformata in una sorta di villaggio del divertimento e dello sport con stand e food truck per esaudire tutti i gusti.

La Monza Power Run è la grande corsa non competitiva alla quale si può partecipare da soli o in gruppo e il cui unico obiettivo è divertirsi, oltre che sostenere l’associazione Lele Forever che da oltre vent’anni aiuta il reparto di Ematologia adulti dell’Irccs San Gerardo di Monza. Si potrà scegliere tra 2 percorsi di 6 e di 12 km con ostacoli scenografici, arrampicate, saliti e guadi. E per i più temerari sarà possibile partecipare mascherati. La corsa da 12 km è prevista per il 22 luglio (con partenza alle 18), quella da 6 km invece si terrà il 23 luglio con partenza alla 17. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizioni a questo link.