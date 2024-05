Torna la corsa più pazza e colorata della Brianza

Il 20 e il 21 luglio tornerà la Power Run, la corsa più pazza e colorata della Brianza nella quale i partecipanti, correndo, fanno anche del bene. Il ricavato dell'ormai celebre manifestazione non competitiva il cui ricavato sarà totalmente devoluto a sostegno della lotta alle leucemie.

A curare l'organizzazione della corsa, al Parco di Monza, l’associazione Lele Forever Odv, che da oltre 20 anni supporta a questo scopo i progetti del reparto di Ematologia Adulti dell’ospedale San Gerardo. Un evento davvero unico, nel quale si avrà l’opportunità di compiere un’impresa sportiva, salutare e benefica al tempo stesso, vivendo una giornata piena di divertenti sorprese, ancora meglio se in compagnia. Molti dei partecipanti, come da tradizione, prenderanno infatti parte alla corsa travestiti in modo goliardico.

La corsa sarà accompagnata dalla presenza di food truck e animazione fino a tarda serata.

La corsa

Nella giornata del 20 luglio 6 e 12 km di corsa con ben 20 ostacoli scenografici, arrampicate, salti, guadi e fango. Il giorno successivo una corsa più "light": 6 km con ostacoli.

Per partecipare alla Monza Power Run ci si può registrare individualmente o creare una squadra insieme ai propri amici. Per informazioni e iscrizioni cliccare qui .