Il ristorante monzese che offre il pranzo di Natale a chi non può permetterselo e la festa nel locale tra musica e sorrisi

L'albero di Natale acceso, il profumo delle pietanze e l'atmosfera di festa. A Monza, il giorno di Natale, nel ristorante Chaden del circolo Libertà, si sono sedute al tavolo una cinquantina di persone. Tutti ospiti dei titolari che avevano annunciato di voler chiudere per la clientela tradizionale il locale e aprire le porte a chi aveva più bisogno, offrendo il pranzo di Natale a chi era solo o chi non poteva permetterselo. Un regalo inaspettato che ha permesso a diverse famiglie o a persone bisognose di trovare un piatto caldo e di vivere una giornata di festa.

Ad allietare il pranzo condiviso anche la musica suonata dal vivo da Paolino, dj che si è messo a disposizione gratuitamente per gli ospiti del ristorante. Un'impresa generosa e solidale che è partita dall'invito di Giovanni Cambareri e dai suoi due soci che da un mese circa hanno rilevato il ristorante del circolo Libertà.

"Guardando fuori dalle vetrate del locale vediamo spesso che ci sono tante persone che vorrebbero entrare ma non tutti possono. A volte perchè affrontano difficoltà economiche con le spese e le incombenze di tutti i giorni così abbiamo pensato di tendere una mano a qualcuno e dare modo, essendo Natale, di poter far vivere attimi di festa anche a chi non potrebbe" aveva spiegato a MonzaToday Cambareri.

L'iniziativa, nata in collaborazione con il circolo Libertà, è stata condivisa con le associazioni attive sul territorio che si occupano di accoglienza e sostegno ai più fragili o a nuclei in difficoltà economica e il ristorante a Natale si è riempito.

In tavola farfalle al ragù o pasta al pomodoro, a seconda dei gusti, scaloppine di carne oppure pollo e poi panettone e spumante per brindare tutti insieme. Un menù gustoso e allo stesso semplice, per andare incontro ai gusti di tutti. "È andato tutto bene, erano circa 50 ospiti e sono rimasti molto contenti. Le prenotazioni erano arrivate anche da Vimercate e da Appiano Gentile.

"Qualcuno ha chiesto anche l'asporto da portare via" ha proseguito soddisfatto per l'esito dell'iniziativa Cambareri. "C'era anche la musica e qualcuno di è anche messo a ballare. Ci siamo divertiti tantissimo insieme a loro".

Una catena di solidarietà

Oltre agli ospiti, ai titolari e al personale che si è occupato di preparare il pranzo e allestire la sala, nel ristorante di Monza sono passati anche diversi cittadini. Monzesi che il giorno di Natale hanno voluto dare un piccolo contributo, lasciando qualcosa per contribuire alla festa e dare una mano. "Ci hanno spiegato di voler dare un contributo perchè a loro modo di dire è stata una grande iniziativa, sono arrivati perfino due ragazzi a lasciare due panettoni" racconta Cambareri.

"Gli ospiti ci hanno promesso che almeno una volta a settimana verranno a trovarci per bere un caffè insieme a noi" ha concluso.