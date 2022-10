Rischio idrogeologico: il prefetto chiama a raduno la protezione civile di Monza e Brianza

Un incontro pubblico sul rischio idrogeologico, ma non solo. Lo ha organizzato per il 5 ottobre la prefettura di Monza nella Sala Verde della Provincia. Alle 10.30 saranno invitate le principali istituzioni competenti in materia di protezione civile oltre ai rappresentanti di 27 comuni della provincia per un confronto aperto su alcune delle principali tematiche di protezione civile, in particolare il rischio idrogeologico.

L'intento è quello di confrontarsi sulla pianificazione comunale dedicata al tema nonché sui principi e sui criteri organizzativi adottati dalle autorità locali di protezione civile per assicurare alla popolazione adeguata informazione e protezione. Interverranno i rappresentanti dei comuni attraversati dai fiumi Seveso, Lambro e Molgora. Durante l'incontro si parlerà anche della pianificazione di emergenza sul rischio rappresentato dai siti di stoccaggio rifiuti presenti sul territorio, per i quali la normativa vigente prevede la stesura di appositi piani di emergenza, di competenza di questo Ufficio ma alla cui stesura sono chiamati a collaborare, oltre ai gestori di detti siti, anche i sindaci di tutti i comuni interessati.

Inoltre dal 10 al 16 ottobre si svolgherà la 'Settimana della protezione civile' con l'organizzazione di eventi da parte di alcuni comuni. Seguirà poi il 12 ottobre un altro incontro per i comuni interessati dal reticolo idrico minore.