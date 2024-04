La preghiera nel grande parcheggio per celebrare la fine del Ramadan

L'associazione culturale di Monza Baytul Aman si prepara a celebrare la festa di fine Ramadan. Con la tradizionale preghiera comunitaria.

L'appuntamento è per il 10 aprile quando la comunità islamica celebrerà la "īd al-fiṭr" (festa della rottura del digiuno), è la festa che segna la fine del mese lunare del Ramaḍān e quindi la fine del digiuno religioso. Si tratta della seconda festività islamica più importante dopo la "festa del sacrificio", celebrata nel mese del pellegrinaggio.

La comunità islamica riunita nell'associazione culturale Baytul Aman è molto attiva e nota in città, per le numerose iniziative che organizza, oltre all'impegno anche nel mondo del volontariato e del sociale. Il primo momento di preghiera (primo jamat) si terrà la mattina alle 7.15 nella sede di via Carlo Tonietti. Gli altri due momenti di preghiera, invece, si svolgeranno alle 9.15 e alle 10 nel parcheggio dell'U-Power Stadium (via Tognini).