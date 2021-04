Un nuovo punto prelievi a Bernareggio: apre il centro Synlab

Un nuovo punto prelievi Synlab a Bernareggio. Ha aperto martedì 6 aprile il nuovo centro in via Buonarroti 13. Presso il punto prelievi si eseguono esami dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 09:30, con ritiro dei referti online direttamente dal portale refertilombardia.synlab.it e possibilità di prenotazione in tutta sicurezza attraverso l’APP MYSynlab o il portale locate.synlab.it. Il nuovo punto prelievi, oltre ai classici esami ematochimici, consente ai cittadini di eseguire prelievo e tampone Test Covid, oltre che di usufruire di un servizio prelievi a domicilio.

La sede è convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati. Per maggiori informazioni e prenotazioni: 039 9400440 – customerservice.italy@synlab.it. Quello di Bernareggio è un punto prelievi che va ad aggiungersi alla già capillare presenza di Synlab sul territorio della provincia di Monza e Brianza.