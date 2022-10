Albana, il labrador brianzolo che continua a far incetta di premi

Albana è dolcissima e bellissima. Tanto che continua a conquistare le giurie internazionali. Lo scorso fine settimana è arrivato un altro premio: all'esposizione organizzata in Bosnia Herzegovina Albana (il cui nome completo è Forum Cornelii Albana) ha ottenuto il titolo di campionessa giovane di bellezza bosniaca, ma soprattutto si è qualifica per partecipare al Crufts. Un evento in programma la prossima primavera in Inghilterra con la partecipazione di cani provenienti da tutto il mondo. Organizzata e ospitata dal Kennel Club, è la più grande mostra del suo genere al mondo.

La passione per gli animali

A raccontare i successi di Albana (che in casa, però, viene chiamata Crystal) è la sua proprietaria, la giovanissima Nicole Lombardo. La ragazza, 22 anni di Cesano Maderno, nella vita si divide tra gli studi e la passione per i labrador. "Fin da bambina amo gli animali e soprattutto i cani - racconta a MonzaToday -. Una passione eredita da mio papà e che, non senza sacrifici, oggi mi ha portato a intraprendere anche la strada dell'allevamento. Non solo con Crystal, ma anche con Forum Cornelii Betelgeuse un bellissimo esemplare di labrador color cioccolato in attesa di partorire i suoi cuccioli". Una passione per gli animali iniziata prima con il boxer di famiglia poi l'incontro con i labrador che ha completamente cambiato la vita di Nicole.

Nicole Lombardo con i suoi due labrador

"Sono cani meravigliosi, non solo dal punto di vista estetico - prosegue -. Sono adatti alla famiglia, in particolare se ci sono bambini". Soprattutto se i piccoli hanno problemi. Come è risaputo i labrador sono ideali per la pet therapy. Proprio come Nicole ha avuto modo di testare affidando uno dei suoi cani a una famiglia con un bambino che aveva problemi di depressione a causa del covid. "Il cane in quel caso è stato di grande aiuto. Per me è stata una grandissima gioia", ha aggiunto.

"Grazie a loro ho superato la timidezza"

La stessa Nicole ha provato sulla sua pelle la grande influenza positiva che i suoi labrador hanno. "Sono molto timida, ma grazie a loro e alla partecipazione insieme alle gare sono riuscita a superare anche questa fragilità - racconta -. Non è certo facile entrare nel ring e avere gli occhi di tutti addosso. Ma pian piano grazie alla sintonia che si è creata con il mio amato cane ho imparato a concentrarmi solo sulla gara dimenticando gli occhi di pubblico e di giudici. Purtroppo all'ultima gara in Bosnia Herzegovina non ho potuto accompagnare la mia Crystal, ma lei è stata bravissima al fianco dell'allevatore Danilo Mondini".Nicole vive in simbiosi con Crystal e gli altri cani che fanno parte della famiglia. Ma c'è un posto dove è impossibile andare insieme. "Cristel se devo andare a fare spese al centro commerciale resta a casa - aggiunge -. Impossibile portarla in giro: vengo continuamente fermata dalle persone incuriosite e dai bimbi che vogliono accarezzarla".

"Sacrifici che non mi pesano"

Ma i sacrifici non ci sono solo per lo shopping. "Quando arrivano le cucciolate la mia vita si annulla - spiega -. Ma per me non è un sacrificio: lo faccio con immenso piacere, perché amo i miei cani. Ogni priorità viene data a loro, alle loro esigenze diurne e notturne. E poi la grande attenzione nel selezionare le persone alle quali verranno successivamente affidati cuccioli". Ricordiamo che gli animali non sono un gioco, spesso legato alla moda. "Sono parte della nostra vita e della nostra famiglia e come ricordo sempre, sono i proprietari che ne definiscono il carattere", conclude la giovane brianzola.