Farmacom raggiunge il traguardo dei 25 anni e premia i suoi dipendenti e presidenti

Serata di Gala giovedì sera in Villa Reale a Monza in occasione della sesta edizione delle Giornate Nazionali delle Farmacie Comunali, manifestazione organizzata da Farma.Co.M e da Assofarm, momento annuale di confronto tra tutti i soggetti che partecipano alla distribuzione del farmaco in Italia. Alla presenza di numerose autorità presenti, tra cui il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il Prefetto di Monza Brianza Patrizia Palmisani, il Sindaco di Monza Paolo Pilotto, il Comandante Provinciale Carabinieri di Monza Brianza Gianfilippo Simoniello, il Vice Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Ten. Col. Andrea Bello ed il Presidente della FOFI Andrea Mandelli, FARMA.CO.M, società partecipata dal Comune di Monza che gestisce le 10 farmacie comunali ed il poliambulatorio Farmasalus, ha celebrato il suo 25° anno di fondazione premiando i dipendenti che hanno maturato più di 15 anni di anzianità e i presidenti che si sono succeduti dalla costituzione ad oggi.

dipendenti premiati dal Vice Sindaco di Monza Egidio Longoni sono stati: Maria Cristina Arosio, Chiara Brioschi, Elisabetta Cerizza, Marco Conforti, Sabina Fittipaldi, Alberto Fumagalli, Alessandro Fumagalli, Maria Antonella Gravina, Cesare Maffioli, Massimiliano Mandica, Francesca Mincione, Cesare Ortolina, Maria Luigia Paparella, Fabio Pennati, Sonia Pettinati, Simonetta Principi, Leda Russo, Monica Spinelli, Sebastiano Uras, Roberto Vertemati, Marco Villa.

Il Sindaco di Monza Paolo Pilotto ha poi premiato i Presidenti che si sono succeduti nel corso dei 25 anni di attività: Virginio Carnevali, Diego Gelfi, Davide Russo, Luigi Lia, Roberto Mastromatteo, Alvaro Porta, Michele Memola e Vito Potenza. La serata è stata allietata da uno spettacolo presentato dalla conduttrice e cantante Irene Colombo, dal pianoforte di Tonino Scala e dal noto illusionista Federico Soldati.

“Sono orgoglioso di rappresentare una società così importante e performante qual è Farmacom. – ha dichiarato il Presidente Vito Potenza – Premiare i dipendenti ed i Presidenti che si sono succeduti in questi anni nella splendida cornice della Villa Reale è un modo per ringraziare coloro che operano all’interno delle farmacie garantendo un presidio medico territoriale importantissimo, così come lo hanno fatto con tanto coraggio anche nei momenti drammatici della pandemia".