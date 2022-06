Perché il comune di Monza è stato premiato dall'università Bocconi

Il comune di Monza premiato dall’università Bocconi. Il riconoscimento per l’ente è arrivato nell’ambito del bando Valore Pubblico: la Pubblica Amministrazione che funziona, promosso dalla SDA Bocconi School of Management e Gruppo editoriale Gedi, con il patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione, del Dipartimento per la Funzione Pubblica, di Anci e di Upi.

Il premio

La menzione speciale nella categoria “Innovazione e creatività” è stata conferita al progetto #noicisiAMO, sviluppato dal comune nei primi giorni del lockdown per garantire il primo aiuto e sostegno ai cittadini, in particolare agli anziani e ai più fragili, alle persone in quarantena, alle famiglie e ai commercianti in difficoltà a causa dell’emergenza. “In un momento di totale spaesamento e di carenza di informazioni il Comune si è configurato come punto di riferimento istituzionale affidabile per la comunità monzese, anche alla luce del ruolo svolto all’interno del CCS – Centro di Coordinamento Soccorsi”, si legge nella scheda informativa. Il claim “#noicisiAMO”, scelto per la campagna di comunicazione istituzionale realizzata con risorse interne attraverso vari canali tra loro integrati, ha accompagnato le varie iniziative tra cui Buono spesa, Buono Affitto, Formula Monza (per far ripartire il motore economico della città e ristorare le imprese monzesi), Un aiuto per Monza (un conto corrente bancario dedicato, dove ciascuno poteva donare per aiutare altri monzesi più in difficoltà a facilitare la ripresa), Ragazzi Noicisiamo! (contributi a fondo perduto per iscrivere i figli a corsi sportivi e/o del tempo libero) e il Bando Taxi.

Tra i 179 progetti totali pervenuti sono stati premiati insieme al Comune di Monza, nella categoria Innovazione e Creatività il Comune di Treviso; CSI Piemonte-Consorzio per il Sistema Informativo; Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia. Durante la cerimonia - alla presenza del Ministro Renato Brunetta - hanno ritirato l’attestato il Segretario Generale Giuseppina Cruso e la Responsabile del Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne Marta Caratti.