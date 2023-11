Il ristorante monzese che è tra è tra le "migliori 20 tavole d'Italia"

Il Moro, il ristorante monzese, è una delle "Venti migliori tavole d'Italia". La critica enogastronomica di Gatti-Massobrio durante Golosaria 2023, appuntamento tenutosi a Milano dal 4 al 6 novembre, conferma per il quinto anno di fila il riconoscimento della Corona Radiosa e, in più, quest’anno la famiglia Butticè che da decenni a Monza propone una cucina di pesce dedicata alla Sicilia, ha ricevuto il premio "Venti migliori tavole d’Italia”.

"Il team di cucina capitanata dagli chef Salvatore e Vincenzo Butticè, con ormai i fedelissimi Lara Mariani e Roberto Suevo, svolge con costanza e dedizione un meritevole lavoro di ricerca e di approfondimento con il focus sulla terra natìa, la Sicilia, ampliando gli orizzonti sulla biodiversità italiana" spiegano dal locale, commentando con soddisfazione il traguardo.

"Gatti-Massobrio quest’anno, oltre alla ormai consolidata Corona Radiosa, ci ha riconosciuto il premio delle ”Migliori tavole dell’anno”, una selezione di soli 20 ristoranti, una premiazione che ci lusinga molto. Non ci fermeremo sicuramente qui. Vedere davanti a noi ancora della strada da percorrere ci permette di tenere le aspettative alte e non "perdere un colpo". Un grazie particolare a Marco Gatti e Paolo Massobrio anche per il rapporto professionale e di stima reciproca ormai consolidato in questi anni" hanno commentato da Il Moro.