Gli oscar delle aziende eccellenti, quali sono le migliori a Monza e Brianza

Un premio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali di Monza, Lecco e Como. Sono stati svelati i nomi delle aziende candidate al BtoB KPMG Awards 2023, il riconoscimento per realtà imprenditoriali del territorio creato su un format di Hubnet Communication e Esse Editore con il patrocinio di Assolombarda. Alla presenza di oltre 100 ospiti tra aziende candidate, partner istituzionali, tanti imprenditori e professionisti di riferimento lo scorso 18 maggio è stata presentata l’undicesima edizione, le categorie del concorso e le aziende selezionate.

Quali sono le migliori aziende della Brianza?

Le aziende selezionate fanno riferimento a 9 categorie per ognuna delle quali concorrono 6 aziende, per un totale di 54 imprese in gara. I vincitori per categoria saranno il frutto delle votazioni della giuria istituzionale combinata a quella del voto popolare, attraverso il sito www.btobawards.it. Ecco le nomination:

Grande Impresa: Agrati, Bianalisi, Bianchi Group, Boldrocchi, Formenti e Giovenzana, ST Microelectronics

Piccola media impresa: Combustion and Energy, Consorzio Premax, D3Wood, Gentili Mosconi, ISO, Passoni Titanio

Imprese storiche: Ambrosoli, Autotrasporti F.lli Galli & C., Fornace Artistica Riva, Molini Lario, Molteni Vernici, Stamperia di Lipomo

Start up: Cicero Evopost, Il Circolino, Lebanto, Piutrenove, Pizzaut

ESG: 3BEE, Imat Felco, Istituti Clinici Zucchi – Gruppo San Donato, OMET, Sacchi Elettroforniture, Tabu

Passaggio Generazionale: Bonacina 1889, Del Pin Food, Packaging Frigerio, Frigerio Viaggi, Gruppo Biman, SAEP Informatica

Green: 3C Catene, Caldara Plast, Gerosa Group, Gruppo Fervo, Project Automation, Vefer,

Digital: 3DScan, BCS, Fincons Group, Rattix, Springfield, Yoctoit

Hôtellerie: Bianca Relais, Grand Hotel Victoria, Hotel de la Ville, Grand Hotel Villa Serbelloni, Hilton Lake Como, Villa d’Este

Le votazioni

Fino a pochi giorni dall’evento di gala tutti potranno votare le proprie aziende “preferite” al sito dell’evento; tale voto verrà combinato con quello dei partner istituzionali, e da qui usciranno i nomi dei vincitori di ciascuna categoria e il vincitore assoluto. I vincitori finali verranno presentati il 19 giugno nel corso del Gala Awards alla Villa Reale di Monza (partecipazione su invito). I profili di tutte le aziende in gara saranno inseriti in un numero Oro della rivista BtoB, in uscita a giugno, ma le anticipazioni sulle motivazioni delle nomination saranno pubblicate anche sui canali social dedicati all’iniziativa.

Il premio

Il riconoscimento BTOB AWARDS e? nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volontà di Hubnet Communication e della rivista Best to Brianza, edita da Esse Editore. Si tratta dell’evento business più atteso della Brianza dove le migliori aziende dell’anno si trovano per decretare i vincitori delle categorie e la migliore in assoluto. Sin dalla prima edizione del 2010 il premio rappresenta per le aziende del territorio di Monza, della Brianza e più in generale della Lombardia uno degli appuntamenti di business più importanti. Nel corso di undici edizioni la manifestazione e la rivista hanno raccontato le eccellenze dell’imprenditoria made in Monza e Brianza ad un vasto pubblico composto da aziende, professionisti e istituzioni di alto profilo.