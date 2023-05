"Campione della gente". Nico Acampora, fondatore e anima di PizzAut nutriamo l'inclusione, è stato premiato durante la cerimonia della ventiduesima edizione dell'Oscar della Bontà, promosso dai City Angels. Si tratta di un riconoscimento istituito per premiare i cittadini che si distinguono per senso civico, altruismo e inclusività. E il fondatore di Pizzaut in questo è "campione".

"Il fondatore e anima di PizzAut è stato eletto da centinaia di migliaia di soci e clienti chiamati ad esprimere la preferenza attraverso un sondaggio online. L’annuncio ufficiale è avvenuto giovedì 11 maggio presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dove si è tenuta la ventiduesima edizione del Premio Campione, promosso dall’associazione di volontariato City Angels e ideato dal suo fondatore e presidente Mario Furlan per riconoscere l’impegno di coloro che, mettendosi al servizio della comunità, hanno dato prova di grande senso civico, altruismo e inclusività" si legge nella nota di Coop che da sette edizioni collabora all'iniziativa.

Ai vincitori viene conferito l’Oscar della bontà, una statuetta in vetro raffigurante un uomo che stringe al petto un grande cuore rosso. Chiaramente ispirata agli Academy Award of Merit, anziché premiare i migliori film e artisti cinematografici, l’Oscar della Bontà viene assegnato alle migliori iniziative e opere di bene e ai loro ideatori. A scegliere i più meritevoli è una giuria formata da direttori e giornalisti di 21 prestigiose realtà dell’informazione italiana.

La cerimonia si è tenuta giovedì mattina a Palazzo Marino, sede del comune Milano. "Facciamo i nostri complimenti a Nico, che con intraprendenza e dedizione ha saputo dar vita ad un sogno, genuino e inclusivo come la pizza cucinata dai suoi ragazzi" si legge sulla pagina social di Pizzaut a commento del riconoscimento ricevuto.