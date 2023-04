La nuova pizzeria di Monza che in poche ore ha già 15mila prenotazioni: piattaforma in tilt

"Purtroppo siamo costretti ad annullare alcune prenotazioni al nostro ristorante Pizzaut di Monza". E' questo il messaggio che diversi clienti - monzesi e non - potranno ricevere nelle prossime ore. Il sistema automatico di prenotazione del nuovo ristorante Pizzaut di Monza è stato infatti preso d'assalto. Il locale - inaugurato lo scorso 2 aprile dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella - aprirà ufficialmente il prossimo lunedì 1 maggio. E a poche ore dall'annuncio dell'apertura delle prenotazioni sono stati davvero tantissimi i clienti che hanno voluto riservare un tavolo nella pizzeria gestita da ragazzi autistici.

"Nelle prossime ore alcuni di voi potrebbero ricevere questa comunicazione da parte di PizzAut" ha spiegato il fondatore del progetto, Nico Acampora, chiarendo il disguido. "La piattaforma è stata letteralmente presa d’assalto in queste pochissime ore con oltre 15.000 prenotazioni! Tanto affetto e tanta vicinanza, per quanto positiva, ha mandato in difficolta il nostro sistema ricettivo ed i sistemi automatici hanno accettato più prenotazioni di quanto i ragazzi siano al momento in grado di gestire".

E ancora: "Per non mettere in difficoltà l’inizio del lavoro dei ragazzi dobbiamo annullare, con enorme dispiacere, alcune prenotazioni. Non possiamo che ringraziare infinitamente i sostenitori come te, ed è per questo che, nel farti questa segnalazione, viviamo noi stessi un forte senso di dispiacere, ti chiediamo davvero scusa dal profondo del nostro cuore. Abbiamo ora corretto e adeguato il sistema e quindi puoi ora prenotare correttamente per i prossimi giorni sia per la sede di Monza che di Cassina. Ci scusiamo ancora per questi annullamento ma siamo sicuri che saprai apprezzare come la tutela dei nostri ragazzi abbia sempre la priorità".