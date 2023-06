"Cara Bea eri una ragazza giudiziosa ed entusiasta: ci manchi"

A quasi a un mese dalla morte di Beatrice Zaccaro e ormai alla fine dell’anno scolastico Anna Del Prete, dirigente dell'Accademia di estetica Pbs di Monza ricorda e saluta quella studentessa “giudiziosa ed entusiasta” che un triste destino ha strappato troppo presto alla vita. Era il 27 maggio quando Beatrice, Bea per tutti, era rimasta vittima di un tremendo incidente stradale a Seregno. Era caduta dal motorino guidato da un 16enne battendo violentemente la testa. Purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare. E oggi, a quasi un mese da quel drammatico giorno, Anna del Prete affida al suo blog un ricordo di quella studentessa che ha lasciato un vuoto immenso nelle vite, non solo dei suoi familiari, ma anche di chi l’ha conosciuta tra i banchi di scuola. Il 13 giugno la consegna ai suoi genitori della tesina che Bea, proprio in quella giornata, avrebbe discusso. Ma oggi, ormai alla fine dell'anno scolastico, Anna Del Prete non riesce a dimenticare quella ragazza e le affida un lungo post sui social.

“Cara Beatrice, ora che la scuola è finita ed è arrivata l’estate stavo riordinando la mia scrivania. Tra fogli di appunti, libri e oggetti vari mi è venuto tra le mani il tuo elaborato di percorso formativo, la “tesina” come la chiamavate tu e le tue compagne – scrive Anna Del Prete -. Sfogliarla e leggere i passi salienti è un modo per sentirti vicina, per averti ancora accanto e vederti sorridere con la naturalezza e la bellezza dei tuoi 17 anni. Nel tuo lavoro hai descritto l’evoluzione del concetto di bellezza negli anni duemila. I tuoi anni, quelli che ti riguardavano da vicino, come hai precisato nell’introduzione”.

“Ti immagino bambina, come racconti – prosegue la preside - quando giocavi con smalti e trucchi e ti divertivi a sperimentarli su tua nonna che si prestava a fare da modella. Quando sei cresciuta, pur continuando ad amare gli strumenti per il make up, hai compreso un concetto molto importante. Spesso la gente ‘è concentrata sull’apparire’ come ben rimarchi. ‘L’essere umano ha dato molta importanza alla bellezza estetica, al piacersi, soprattutto a sé stessi, come per andare a soddisfare un bisogno di identità un po’ persa’”.

Una profonda sensibilità quella espressa da Bea nella sua testina e che oggi, a quasi un mese da quel drammatico sabato sera, suona ancora più intensa. “Il vuoto che hai lasciato tu, cara Beatrice, è incolmabile. Niente mai potrà riempirlo, ma io ti voglio ricordare così, con le tue riflessioni di ragazza giudiziosa ed entusiasta e ti assicuro che sarai sempre nel mio cuore e in quello di coloro che nella nostra scuola ti hanno conosciuta e hanno compiuto con te una parte del proprio cammino didattico e di vita”, conclude Anna Del Prete.