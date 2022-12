Monza si prepara ad accogliere il presidente Mattarella

Tutto pronto a Monza per l'arrivo del presidente della Repubblica. Martedì 6 dicembre il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sarà in visita istituzionale in città in occasione dell'evento 'L'Italia delle regioni' organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare la ricchezza, l'identità e la specificità dei territori italiani.

L'appuntamento è in Villa Reale con la partecipazione delle maggiori autorità civili. Interverranno Michele Emiliano e Massimiliano Fedriga, rispettivamente vice presidente e presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome e proseguirà con una sessione plenaria durante la quale verranno presentati gli esiti dei tavoli di lavoro del giorno precedente.

La cerimonia proseguirà con la firma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell'intesa sottoscritta tra tutti i presidenti per il riconoscimento della conferenza delle regioni quale organo comune delle regioni e province autonome. Al termine della giornata ci sarà un simbolico passaggio di consegne tra Lombardia e Piemonte che ospiterà nel 2023 la seconda edizione del Festival.

Intanto Monza si organizza anche dal punto di vista viabilistico: dalle ore 19 del 5 dicembre alle ore 15 del 6 dicembre è vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Boccaccio, nel controviale contiguo alle mura di cinta dei Giardini Reali.

Il grande evento inizierà il 5 dicembre a Milano a Palazzo Lombardia: la mattinata sarà aperta dal governatore Attilio Fontana, che farà gli onori di casa e, dopo la relazione del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, vivrà un momento collegiale che si svolgerà alla presenza del ministro degli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto. Alle 11 è previsto un videocollegamento con il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.