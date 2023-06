"Il 10 giugno noi ci siamo": in centinaia rispondono all'appello per il presidio a Milano contro Pedemontana

Ieri sera l’incontro a Lissone per organizzare e realizzare cartelli e striscioni che nella mattinata del 10 giugno mostreranno sotto il Palazzo della Regione. Intanto anche sui social spopolano le foto di cittadini con in mano il cartello “Il 10 giugno io ci sono” per dimostrare pacificamente a Milano sotto il Palazzo della Regione la loro contrarietà alla realizzazione di Pedemontana.

Ecco perché i cittadini non la vogliono

“La propaganda di Regione Lombardia e della società Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) magnifica la nuova autostrada che attraverserà la Brianza come un condensato d’intelligenza tecnica - si legge nella nota ufficiale diffusa dai comitati contrari alla realizzazione di Pedemontana -. Un’infrastruttura collocabile a pieno titolo nelle grandi opere del futuro, rispettosa dell’ambiente, costellata di percorsi ciclabili - per i quali però mancano progetti e soldi e annunciando persino la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Cemento e asfalto diventano elementi di pura e idilliaca poesia. Una narrazione finta e surreale per nascondere la realtà e la verità di una infrastruttura inutile, che non risolverà i problemi viabilistici, che sulle tratte B2, C e D divorerà il territorio squassando aree libere e boscate anche di pregio e resuscitando il rischio diossina TCDD del disastro Icmesa del 1976, laddove il tracciato intersecherà i terreni ancora contaminati”.

"Impossibile parlare con la Regione"

Ma i comitati, le associazioni, le liste civiche e i cittadini che da tempo si oppongono alla realizzazione di questa autostrada che attraverserà la Brianza non si arrendono. Ecco perché il 10 giugno hanno deciso di manifestare proprio davanti al Palazzo della Regione, l’unico soggetto a cui fa capo il potere decisionale. I comitati lamentano la mancanza di confronto con la Regione che “ha respinto ogni proposta di confronto sulla riduzione del danno ambientale che l’infrastruttura produrrà, negandone l’incompatibilità con l’ambiente e definendo immodificabile l’attuale progetto - spiegano nel comunicato stampa - ha trasformato la natura del finanziamento misto pubblico-privato in un finanziamento pressoché totalmente pubblico; ha ignorato l’impatto aggiuntivo che si avrà sul traffico intercomunale generato dai flussi veicolari di breve e media percorrenza in fuga dall’elevato pedaggio autostradale; ha accettato previsioni di percorrenza irreali a giustificazione del completamento dell’infrastruttura, senza chiarire i fondati dubbi sulla effettiva consistenza del traffico che la percorrerà”.

Il ricorso al Tar

Nel frattempo si attende l’esito del ricordo al Tar presentato dal comune di Lesmo per contestare la legittimità delle ripetute proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità di un’opera che ormai è evidentemente inutile, dispendiosa, impattante per territorio e ambiente e causa di un enorme spreco di risorse pubbliche.

Chi dice no a Pedemontana

Alternativa Verde Desio, Comitato Parco Groane Brughiera, Coordinamento No Pedemontana, Comitato Ambiente Bovisio Masciago, Comitato Ferma Ecomostro tratta D breve, Legambiente circolo Gaia Usmate e Velate, Legambiente circolo Laura Conti di Seveso, Legambiente Seregno, Legambiente Desio, Lista Altra Bovisio, Passione Civica Cesano M, Seveso Futura, ViviLissone, Movimento No Pedemontana Lesmo, Sinistra e Ambiente Meda, Impulsi Sostenibilità e Solidarietà Meda, Monza per un Buon Clima, Gruppo Valle Nava Casatenovo, ImmaginArcore, Meltingpot Arcore, Un Parco per Bernareggio, Fridays For Future Brianza Vimercate e Bellusco, Comitato per la Difesa del Territorio Lissone, Sinistra per Desio