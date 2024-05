Il centro sociale di nuovo in piazza: un presidio contro il genocidio

Il centro sociale Foa Boccaccio domani scenderà di nuovo in piazza. Venerdì 31 maggio dalle 17.30 alle 19 i militanti hanno organizzato un presidio per chiedere di fermare il genocidio del popolo palestinese. L’evento si svolgerà alla stazione di Monza, lato Binario 7 (piazza Castello).

“Il massacro di civili da parte dell’esercito israeliano nella striscia di Gaza continua ad aumentare in termini di proporzioni e di brutalità, il numero di vittime sono ormai giunte a 36.000 di cui la maggioranza sono donne e bambini – si legge sulla pagina social del centro sociale monzese -. L’ultima strage in termini di tempo è quella compiuta a Rafah che ha visto il bombardamento di un campo profughi provocando la morte di 45 civili, di cui molti arsi vivi, e 200 feriti. La popolazione palestinese è ormai allo stremo, pressata da un attacco militare da cielo e da terra, in condizioni igienico sanitarie devastanti”.

Il presidio “Intitolato un treno per Gaza” si svolgerà contemporaneamente nelle stazioni di Lecco, Calolziocorte, Cernusco Lombardone , Carnate e Monza. “In queste stazioni si terranno presidi ed esporremo uno striscione con la scritta ‘Stop al genocidio’ – si legge ancora sulla pagina social della Foa Boccaccio -. L’obbiettivo dell’iniziativa è condannare questa strage senza fine, per chiedere un immediato cessate il fuoco in tutta la Palestina e protestare contro il nostro governo complice dello stato israeliano”.