A Monza i giovani scendono di nuovo in piazza: quando e perché

I giovani monzesi scendono in piazza in attesa dalla grande manifestazione organizzata dal Foa Boccaccio per il 5 novembre. L'appuntamento è per venerdì 28 ottobre alle 18 nel parcheggio del Mosè Bianchi (via della Minerva).

L'iniziativa è promossa dall' ‘Assemblea di Monza e Brianza per un presente di lotta comune’, una rete aperta di realtà sociali, studentesche e sindacali attive sul territorio brianzolo che da luglio è impegnata in attività di confronto su temi e pratiche di mobilitazione comune. Che vedrà il 5 novembre il grande corteo organizzato dal centro sociale di via Timavo che partirà alle 14.30 da piazza Castello per poi snodarsi per le vie del centro.

"Vogliamo tutt? insieme essere protagonist? di una nuova fase di resistenza e attacco al modello economico responsabile della crisi economica, sociale e climatica in atto - si legge sulla pagina Facebook del Foa -. Insorgiamo è un grido che parte dall'esperienza di lotta operaia della GKN di Firenze: un grido che vogliamo diffondere anche noi, provando a moltiplicare le connessioni tra istanze e territori differenti, sottolineando la necessità di mettersi in gioco su tutti i fronti per ribaltare i rapporti di forza contro chi gestisce potere e ricchezza. Per questo il 5 novembre scendiamo in piazza, in contemporanea con tutte le persone che a Napoli daranno vita e voce al Sud che insorge. Il corteo monzese affronta 4 temi intorno ai quali si è sviluppata la fase preparatoria della mobilitazione: carovita, crisi climatica, scuola e transfemminismo queer".