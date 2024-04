Il centro sociale di nuovo in piazza con un presidio davanti al Tribunale

Foa Boccaccio: continua la protesta del centro sociale. Dopo lo sgombero lampo dallo stabile di via Salvo D’Acquisto occupato venerdì sera, alla vigilia dell’evento “La volpe e l’uva” (poi svoltosi nei giardinetti di via Piero Della Francesca), adesso continuano le attività di contestazione contro la giunta e il sistema. L’appuntamento è per martedì 30 aprile, alle 10, a Monza davanti al Tribunale alla vigilia del processo che coinvolge due militanti del centro sociale. Martedì mattina sarà infatti celebrato il processo in merito al corteo spontaneo del 27 settembre 2023 quando, dopo l’ennesimo sgombero, i militanti avevano organizzato un presidio davanti al Comune. Poi si erano mossi in corteo e attraversato il centro di Monza per terminare la protesta ai giardinetti del Nei.

“Ci troviamo ad affrontare due processi - si legge nella pagina social del centro sociale -. Uno riguarda l'esperienza di occupazione di via Timavo 12, l'altro il corteo spontaneo partito dopo l'assemblea pubblica del 27 settembre 2023 davanti al municipio. Nel primo procedimento vengono contestati a quattro nostri compagni il reato di occupazione e di furto di corrente. Il secondo coinvolge due compagnə imputatə per manifestazione non preavvisata (art. 18 TULPS)”.

Un presidio che conferma la protesta degli antagonisti brianzoli nei confronti del sistema: governo, magistratura e giunta monzese guidata dal sindaco Paolo Pilotto. “Guerre, genocidi, distruzione ambientale,carovita: - prosegue il post che annuncia e spiega i motivi della mobilitazione davanti al Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi -. Dopo la pandemia, stiamo vivendo un periodo che ci chiama sempre di più a tornare nelle strade e a occupare spazi per costruire iniziative di solidarietà e lotta. Proprio in questo contesto, un mandato specifico del Ministero degli Interni chiede alle Questure di tutta Italia di contrastare con più forza ogni forma di autorganizzazione: occupazioni,proteste e scioperi sono sotto attacco in tutta Italia. È questo uno degli aspetti più evidenti della deriva autoritaria del Governo Meloni, impegnato a promuovere un'idea di sicurezza che si basa su 'ordine pubblico', 'decoro' e repressione di ogni dissenso, cercando di nascondere così le sue disastrose politiche sociali e il suo totale asservimento a NATO e UE”.

L’attacco è contro la questura di Monza e la giunta contro “un Sindaco 'di sinistra' che pubblicamente finge di ignorare qualunque tematica politica controversa con la sua ignavia democristiana - incalzano i militanti della Foa -. Intanto l'Assessore alla legalità e alla sicurezza è l'ex magistrato Moccia, lo sceriffo di Monza che si vanta di aver ‘risolto il problema del centro sociale’. Lo stesso Assessore che da due anni porta avanti una politica securitaria basata su controllo, repressione e Polizia. In questo clima, questura e Digos si impegnano a contrastare le lotte con un'intensità che a Monza non ha precedenti”. Intanto mercoledì 24 aprile il centro sociale monzese organizza un evento di riflessione sulle condizioni di detenzione in Ungheria e un concerto a sostegno di Ilaria Salis. Al momento non è stata ancora annunciata la sede della manifestazione.