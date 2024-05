La protesta a Roma dei genitori brianzoli dei ragazzi trans: i motivi del presidio

Dalla Brianza a Roma per chiedere che i loro ragazzi possano continuare liberamente e in completa serenità il percorso di transizione. Quel percorso seguito da esperti per cambiare sesso.

Ci sarà anche un gruppo di genitori brianzoli domani, giovedì 23 maggio, a Roma a protestare davanti alla sede dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco). Mamme e papà di preadolescenti e di adolescenti legati all’associazione Brianza oltre l’arcobaleno (BOA) che da anni sono al fianco delle persone transgender sostenendole e difendendone i diritti. Il presidio è stato promosso da Affetti Oltre il Genere APS

Una data non casuale quella del 23 maggio: domani a Roma si riunirà il tavolo tecnico che dovrà decidere in merito alla somministrazione di questo farmaco negli adolescenti trans, dopo che il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia) alla fine del 2023 aveva presentato un’interrogazione alla presidenza del consiglio dei ministri e al ministro della Salute in merito alla presunta somministrazione all’ospedale Careggi di Firenze della triptolerina senza alcuna assistenza psicoterapeutica e psichiatrica.

E proprio al ministro Gasparri si era rivolta Silvia, una brianzola mamma di un’adolescente transgender che alla redazione di MonzaToday aveva raccontato il coming out della figlia al termine della seconda media, e il percorso psicologico e farmacologico intrapreso proprio all’ospedale Careggi di Firenze. “La terapia non è iniziata dall’oggi al domani come il senatore potrebbe ipotizzare - aveva raccontato la donna al nostro giornale -. C’è stato un percorso anche con il coinvolgimento di noi genitori. Le terapie vengono iniziate solo dopo aver avuto il benestare dei genitori che vengono scrupolosamente informati su come agisce il farmaco prescritto Un susseguirsi di incontri con lo psicologo una volta al mese con la precisazione, fin dal primo colloquio, che in caso di necessità ci sarebbero state più sedute. Dovevano capire se c’era una sofferenza causata solo da una incongruenza di genere o c’erano anche altre cause come per esempio disturbi del comportamento alimentare o depressione”. La ragazzi in questi anni si è inoltre sottoposta a molti esami medici. "Peraltro vorrei precisare che la triptorelina è un farmaco usato da anni e dagli effetti completamente reversibili", precisa Silvia.

Intanto anche in Lombardia si era alzato un polverone politico in merito alla somministrazione del farmaco. All’inizio di maggio in Regione si è tenuto un consiglio molto acceso: la consigliera della Lega Alessandra Cappellari ha chiesto alla giunta di vietare la prescrizione della triptorelina per ritardare lo sviluppo dei bambini che presentano di disforia di genere.