Presidio davanti all'ospedale: "Con quella maxi strada ci state togliendo anche la salute"

Continua la protesta e la mobilitazione contro il cantiere di Pedemontana, la maxi autostrada che percorrerà la Brianza per 35 km. Dopo il flash mob organizzato lo scorso 17 maggio davanti al Palazzo della Regione durante il quale è stato lanciato lo slogan “Pedemontana Piantatela lì” con 35 piantine pronte per essere consegnate al governatore Attilio Fontana (una per ogni km di Pedemontana in Brianza), la protesta adesso prosegue in Brianza con un presidio davanti all’ospedale di Desio. L’appuntamento è per sabato 25 maggio alle 15.30.

Pedemontana nuoce gravemente alla salute: è questo lo slogan della manifestazione. “Ci opponiamo al quarto decreto Pnnr con il quale il Governo ha ridotto i fondi per la sanità - spiegano dal Coordinamento No Pedemontana -. Nella stesso documento, però, è previsto di utilizzare i fondi del Piano nazionale ripresa resilienza per eventuali debiti di Pedemontana. Si tolgono i fondi al diritto alla salute, ma quei fondi vengono poi destinati ad un’opera inutile e dannosa per il territorio. È l'ennesimo regalo fatto con soldi pubblici a una Società che altrimenti non starebbe in piedi e che ha già beneficiato dell'intervento pubblico quando avrebbe dovuto essere realizzata all'80% con finanziamenti privati mai arrivati. Una volta realizzata Pedemontana potremo arrivare 10 minuti prima alla Malpensa; pazienza se poi ci vogliono 10 mesi per una visita specialistica all'ospedale”.

In tema di salute i Comitati che si oppongono alla realizzazione di Pedemontana ribadiscono il problema della pericolosità della movimentazione delle terre con la diossina, per la realizzazione della tratta anche lungo quell’area della Brianza colpita il 10 luglio 1976 dal disastro ambientale di Seveso. Il Coordinamento ha promosso una petizione per avere immediatamente un incontro pubblico proprio sul tema della diossina.

Al termine del presidio davanti all'ospedale di Desio i cittadini si sposteranno nella zona dei campi dove verranno posizionati gli spaventaruspe, una sorta di spaventapasseri che hanno il compito simbolico di allontanare le ruspe del cantiere dai campi e dai prati della Brianza.