In farmacia, per tutto settembre, pressione, glicemia e colesterolo si misurano gratis: ecco dove

Al ritorno dalle vacanze, è utile fare un check-up della propria salute.

Per tutto il mese di settembre, in selezionate farmacie Llloyds, è possibile misurare gratuitamente pressione, colesterolo e glicemia.

Lo scorso aprile, l'iniziativa ha registrato un totale di oltre 15.000 test effettuati a livello nazionale. Da qui la decisione di replicarla, dedicando un intero mese alla prevenzione in farmacia. È consigliabile accedere ai test su prenotazione, da effettuare tramite App Lloyds - sezione Servizi - o contattando direttamente il numero unico 02/80011022, attivo dalle 8.00 alle 20.00.

Dove sottoporsi ai test gratuiti?

LoydsFarmacia Comunale Desio N. 2, corso Italia 53, Desio

LloydsFarmacia Lissone N.3, via Antonio Pacinotti 28, Lissone

LloydsFarmacia Lissone N.4, via Luciano Manera 21, Lissone

Mentre il Covid?19 e le priorità legate alla pandemia hanno troppo frequentemente indotto le persone a rinunciare a programmi di prevenzione, necessari sempre, e all'accesso alle cure ordinarie. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione, infatti, sono ormai identificati dagli esperti come veri e propri

"killer" (oltre il 30% della popolazione italiana è iperteso, mentre il 17% risulta border line).

“Ci ha molto colpito l’adesione all’iniziativa di prevenzione che abbiamo lanciato ad aprile. Confermiamo con convinzione anche per settembre l’invito a dedicare il proprio tempo alla prevenzione, in un numero ancora più ampio di farmacie. Siamo molto grati alla popolazione che ha già colto questa opportunità, ai nostri farmacisti per il loro impegno costante sul territorio e a chi vorrà prenotare gli autotest a settembre” commenta Domenico Laporta, Amministratore Delegato Gruppo Admenta Italia LloydsFarmacia.

“La Prevenzione è sempre necessaria, ma la pandemia continua a rendere meno facile e consueto l’accesso ai controlli di routine. Contribuire a intercettare i soggetti a rischio fa parte del nostro impegno. Con questa iniziativa, noi di LloydsFarmacia scegliamo di rinnovare la nostra visione di farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno, in sempre nuovi percorsi di adesione alle cure, prevenzione e salute. Restiamo al fianco dei cittadini e del territorio, ogni giorno".