Appuntamento con la prevenzione e con l'informazione. Fine settimana dedicato alla salute degli occhi quello organizzato dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Monza.

L'Unione - in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Autodromo e del Parco e con il patrocinio del Comune di Monza - ha aderito all'iniziativa promossa dall'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia onlus-Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) dal titolo “La prevenzione non va in vacanza”.

L'appuntamento è all'Autodromo di Monza, presso gli spazi della Palazzina Aci. Sabato 4 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 5 settembre dalle 14 alle 18 saranno presenti alcuni volontari per la distribuzione di materiale informativo sulla protezione degli occhi e della pelle dai raggi solari, oltre a un medico oculista disponibile a rispondere a dubbi e fornire informazioni.