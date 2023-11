Prevenzione del tumore al testicolo: visite gratuite per gli studenti monzesi

Non è mai troppo presto per prendersi cura della propria salute. La prevenzione come migliore arma: questo (da sempre) lo slogan della Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) che entra anche nelle università con l’ex calciatore Beppe Bergomi e con il Milanese Imbruttito (all’anagrafe Germano Lanzoni).

Per sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’autopalpazione come prima forma di controllo contro il tumore al testicolo, la Lilt ha ideato la campagna “La difesa migliore parte dal controllo di palla”. Ad aver accettato per primi la sfida a giocare la partita di Lilt e fare pressing contro il tumore sono Beppe Bergomi e Germano Lanzoni. Sono loro i protagonisti del video dove l’esperienza calcistica e l’attenzione alle giovani generazioni di Bergomi, unite al linguaggio diretto e alla simpatia di Lanzoni sono efficaci per intercettare il mondo giovanile e invitarlo a non trascurare la propria salute.

Lilt in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca organizza con questo obiettivo un incontro lunedì 27 novembre, alle 17,negli spazi dell’Aula Martini U6/4 (Edificio Agorà - piano -1) in piazza dell'Ateneo Nuovo 1 a Milano. Il tema della prevenzione sarà affrontato in una conversazione tra medici, webstar e calciatori. Accanto a Germano Lanzoni, che è anche docente dell’ateneo, ci saranno Marco Alloisio (presidente di LILT Milano), Maurizio Casiraghi (prorettore alla didattica - Università Milano-Bicocca) e Nicola Nicolai (direttore Chirurgia del testicolo – Istituto nazionale dei Tumori di Milano). A presentare l’evento sarà Andrea Monti, Communications Director della Fondazione Milano Cortina 2026. Ingresso libero.

Ma non solo: l’ambulatorio mobile della Lilt farà tappa anche negli ateni con un tour rivolto agli studenti per fare prevenzione del tumore al testicolo, la neoplasia più diffusa tra i più giovani. Attenzione agli stili di vita salutari, autopalpazione e controlli sono efficaci per diagnosticarlo tempestivamente. L'autopalpazione resta uno strumento efficace per riconoscere in modo precoce eventuali segnali: una buona abitudine per tutti i maschi, soprattutto tra i 18 e i 45 anni. Durante la visita verranno forniti anche indicazioni utili su come eseguirla. L'ambulatorio mobile sarà presente: il 28 novembre all'Università di Milano Bicocca - via Piero e Alberto Pirelli; il 29 novembre al Politecnico di Milano in piazza Leonardo da Vinci; il 30 novembre all'università di Milano Bicocca –Polo Biomedico Monza; e l'1 dicembre al Politecnico di Milano - Campus Bovisa. L'ambulatorio mobile sarà presente dalle 9 alle 18. Accesso libero senza prenotazione (fino ad esaurimento posti).