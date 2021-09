Prima campanella in Brianza: ingressi su due turni alle superiori, e più bus nelle ore di punta

Ingresso alle scuole superiori su due turni (alle 8 e alle 9) e su un unico orario il sabato, 29 bus in più per 200 corse dedicate nelle ore di punta. Così la provincia di Monza e Brianza si prepara al suono della prima campanella il prossimo 13 settembre.

Questo quanto deciso nella giornata di giovedì 2 settembre durante l’incontro organizzato in prefettura. Per far fronte a quanto previsto dal Governo, con didattica in presenza al 100%, obbligo delle mascherine e mantenimento delle distanze di sicurezza, il tavolo per la didattica in presenza organizzato ha deciso di intervenire lavorando proprio sul tema dei trasporti pubblici, principale mezzo di spostamento per i ragazzi che frequentano le scuole superiori.

Mezzi che, comunque, in zona bianca e in zona gialla prevedono una capienza all’80%. Da qui la necessità, non solo di riorganizzare gli ingressi, ma anche di studiare eventuali incrementi di corse e di mezzi.

Sul tema dei trasporti dalla prefettura comunicano che “sarà pianificato un rafforzamento del servizio in corrispondenza degli orari scolastici, con la previsione di 29 bus aggiuntivi e 200 corse dedicate, per un totale di circa 2.900 km giornalieri aggiuntivi”.

“A giugno ci si era posti l’obiettivo del ritorno in aula di tutti gli studenti - dichiara il prefetto Patrizia Palmisani -. In questi mesi tutte le componenti del tavolo hanno operato con grande senso di responsabilità nell’interesse della comunità scolastica. Il lavoro non è tuttavia concluso: con l’inizio della scuola sarà avviato un monitoraggio dell’attuazione del piano operativo, con l’obiettivo di adottare gli eventuali correttivi che dovessero rendersi necessari”.