Ecco il nuovo primario dell'Ortopedia dell'ospedale di Vimercate

Novità ai vertici della struttura di Ortopedia e di Traumatologia dell'ospedale di Vimercate. Il nuovo primario è Michele Cocuzza, 52 anni, anche se in realtà negli ultimi due anni ne aveva già svolto esclusivamente le funzioni.

Il dottor Cocuzza prima del suo arrivo nel 2006 nell'ospedale brianzolo ha operato al Gaetano Pini di Milano, poi all'ospedale “Uboldo” di Cernusco sul Naviglio. Inoltre nei primi anni 2000 è stato anche medico sportivo della Federazione Italiana Sport Invernali e della Federazione Italiana di Karate. A Vimercate, dal 2016, fa parte del del team di chirurghi responsabili della gestione della Sala Operatoria d’Urgenza del Dipartimento Chirurgico dell’ASST. Ha partecipato a numerosi congressi medici ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Laureato all’Università di Catania, ha acquisito la specializzazione in Ortopedia all’Università degli Studi di Milano. “Durante gli anni della mia specializzazione ho frequentato diverse divisioni chirurgie ortopediche, occupandomi di chirurgia della spalla, del ginocchio e dell’anca oltre che di traumatologia”, ricorda il neo primario.

A Vimercate Cocuzza è stato collaboratore stretto dei diversi direttori che lo hanno preceduto sino ad oggi: da Roberto Pessina a Roberto Zorzi. “Da tutti loro ho appreso molto - aggiunge -. Confido di metterlo completamente a frutto in questa mia nuova esperienza professionale, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare l’eccellenza acquisita nell’ambito delle diverse chirurgie ortopediche”.

Tra i prossimi obiettivi l'introduzione della Geriatria ortopedica e lo sviluppo del trattamento delle patologie ortopediche pediatriche, già avviato con il contributo di Cristina Viganò, attestando l’ospedale di Vimercate come leader in Brianza in questo ambito.