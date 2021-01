Il Pronto Soccorso di Vimercate ha un nuovo primario, Tiziana Fraterrigo

Dal 2000 impegnata presso l’area di emergenza-urgenza dell’Asst di via Santi Cosma e Damiano, Tiziana Fraterrigo è stata nominata ora primario del Pronto Soccorso di Vimercate.

Prima in forze all’ospedale di Carate, Tiziana Fraterrigo è poi approdata a Vimercate. Una struttura che, in periodo non covid, registra fino a 75mila accessi all’anno.



Laureata e specializzata in Medicina Interna con indirizzo in Medicina d’Urgenza all’ateneo di Catania, è stata sempre impegnata in attività sociale contro la violenza di genere. Tra le altre sue iniziative, ha promosso l’avvio del Servizio Antiviolenza (Sov) all’Ospedale di Vimercate e ha coordinato la Commissione Pari Opportunità presso l’Ordine dei Medici di Monza e Brianza.