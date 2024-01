I primi vagiti del 2024 all'Asst Brianza: benvenuti Rayan e Maddie

Tanti vagiti e famiglie in festa negli ospedali dell’Asst Brianza dove quella di Capodanno è stata una nottata di lavoro.

A Vimercate

All’ospedale di Vimercate il primo nato del 2024 è un maschietto: Rayan Mitraj, venuto alla luce alle 4.58. Mamma Elena e papà Andri, originari dell’Albania e residenti ad Arcore, festeggiano l’arrivo del secondogenito. L’ultima nata del 2023 è Sofia Pesatori ed è venuto alla luce alle 19.40 di domenica 31 dicembre. Mamma Roberta e papà Alberto, residenti a Cologno Monzese sono diventati così per la prima volta genitori. All’ospedale di Vimercate nel 2023sono nati 1.118 bambini.

A Carate

All’ospedale di Carate Brianza il primo vagito del 2024 alle 16.30 dell’1 gennaio non è ancora arrivato. L’ultima nata del 2023 si chiama invece Maldonado Chuquipoma Mia ed è venuta alla luce alle 2:05 del 31 dicembre e peso 3 kg 710 grammi. I genitori originari del Perù vivono a Besana Brianza, "A Carate si registra una flessione del 13% delle nascite rispetto allo scorso anno (960 parti con 965 nati Vs 1092 parti nel 2022; 480 maschi e 485 femmine, 5 parti gemellari) in linea rispetto al l’andamento in calo delle nascite in Italia. Il 24 % delle donne che partoriscono da noi è di nazionalità straniera – commenta Marco Manni, primario di Ostreticia e Ginecologia di Carate -. Siamo contenti della preferenza accordataci sempre dalle donne e dalle famiglie che afferiscono al nostro ospedale. L'impegno dei medici e del personale sanitario e di tutti quanti operano all'ottenimento di buoni risultati in Asst ci permette di garantire buoni esiti di salute che la popolazione conosce e riconosce. Il nostro reparto si distingue infatti per indicatori di qualità della cura perinatale ampiamente condivisi, basso ricorso al taglio cesareo (siamo al 16% ) ampiamente al di sotto della media di Regione Lombardia (25%) e delle indicazioni OMS che indicano come good practice un tasso inferiore al 20%), offerta di assistenza personalizzata in gravidanza e condivisa col territorio e i consultori, offerta di partoanalgesia (38% dei parti, 368 partoanalgesie su 960 parti), bassa percentuale di complicanze e di necessità di trasferimento per mamme e bambini”.

A Desio

All’ospedale di Desio l’ultimo vagito del 2023 è arrivato alle 17.34: è nata Beatrice Starapoli (3 kg e 440 grammi) per la gioia di mamma Vittoria e di papà Giuseppe di Cesano Maderno. Mentre il primo nato è Maddie, arrivata alle 8.50. Una bellissima bambina di 3 kg e 150 grammi per la gioia di mamma Valentina e papà Gianluca di Bovisio Masciago.