In Brianza arriva il primo condominio cardioprotetto

A donare il defibrillatore, che servirà a tutto il condominio, è stata la signora Graziella in memoria del marito scomparso in casa a causa di un improvviso problema cardiaco. trasformando così il lutto in una nobile azione.

Sabato 6 Luglio, a Desio, è stato inaugurato il primo condominio cardioprotetto. Il progetto è stato portato avanti dal comitato locale di Desio della Croce Rossa con il supporto e il sostegno dell’amministrazione comunale che, nella persona del sindaco Simone Gargiulo, sta portando avanti una serie iniziative per far diventare Desio una città sempre più cardioprotetta. Fra queste proprio "Condominio cardioprotetto", con l'obiettivo di dotare gli stabili condominiali in città di defibrillatore. La maggior parte degli arresti cardiocircolatori avvengono infatti in casa ed è proprio per questo che è fondamentale poter intervenire, il prima possibile, sulle persone colpite.

A festeggiare il traguardo è stato appunto il primo cittadino Gargiulo: "Grazie all’ottimo lavoro della Croce Rossa e alla forte volontà da parte di tutti noi di voler rendere Desio una città sempre più cardioprotetta, abbiamo inaugurato il primo condominio cardioprotetto. Un grazie di cuore alla signora Graziella che nel ricordo del suo caro marito Riccardo, scomparso per un problema cardiaco improvviso, ha trasformato questo suo grande lutto in un’azione estremamente positiva".

"L’invito che faccio a tutti gli amministratori di condominio è quello di contattare la Croce Rossa di Desio per seguire l’esempio di questi lungimiranti cittadini" aggiunge poi Gargiulo.

Per gli amministratori ma pure privati cittadini che vogliano condividere il progetto è sufficiente scrivere all’indirizzo mail corsi.pad@cridesio.it