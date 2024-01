È Gabriele il primo nato del 2024 all'ospedale San Gerardo

Si chiama Gabriele il primo nato del 2024 all’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. Fiocco azzurro quello esposto per primo nel nosocomio di via Pergolesi. Gabriele è venuto alla luce all’1.01 di lunedì 1 gennaio 2024 con grande gioia della mamma Alessia Boy e del papà Domenico Di Spirito, residenti a Muggiò. A chiudere il 2023 è stato invece un fiocco rosa: ultima nata la piccola Fatima. Alle 18.36 ha riempito di gioia la vita di Ghousia Malak e Aniqah Parvez di Seveso.

Eccellenza sanitaria per le future mamme

“Anche nell’anno appena passato al San Gerardo si contano 2491 nati – spiegano la professoressa Anna Locatelli, direttrice della Clinica Ostetrica, la dottoressa Maria Luisa Ventura direttrice della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale e la dottoressa Alessandra Moretto, responsabile della Struttura semplice di Anestesia Ostetrica e Pediatrica -. Il nostro obiettivo è stato lavorare perché le future mamme e coppie che decidono di affidarsi a noi, possano avere un’esperienza positiva della nascita, sia nella gravidanza fisiologica sia quando curiamo gravidanze complicate. L’abbiamo fatto insieme, ginecologi, ostetriche, infermieri, neonatologi e anestesisti. La Clinica Ostetrica e la Neonatologia del nostro ospedale condividono una grande storia con la medicina perinatale al centro, che quest’anno ha ricevuto con l’Irccs un riconoscimento del suo valore sia per la popolazione e il territorio, sia per la ricerca e la formazione dei più giovani (ginecologi, pediatri e ostetriche)”.

Un anno di Irccs

Quest’anno sono diventati centro di riferimento regionale per la diagnosi prenatale, con circa 120 pazienti giunte da altri ospedali, non solo del territorio. Inoltre oggi lunedì 1 gennaio la Fondazione IRCCS festeggia il suo primo compleanno. “È con grande gioia e orgoglio che ricordiamo oggi anche la nascita dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Gerardo dei Tintori di Monza, che ha visto la luce l’1 gennaio 2023 alle 11.30 - sottolinea il presidente della Fondazione IRCCS Claudio Cogliati - . L’ospedale San Gerardo si caratterizza per tutti come simbolo di impegno, dedizione e progresso nell’ambito della medicina e della ricerca scientifica".

L'ospedale compie 850 anni

"Non possiamo inoltre dimenticare che il 2024, nello specifico il 19 febbraio, segna anche l’850esimo anniversario dalla fondazione dell’ospedale nato a Monza, nella casa di Gerardo, sulla riva sinistra del Lambro - aggiunge Cogliati -. 850 anni di storia, di cure compassionevoli e di innovazione medica e scientifica che hanno segnato profondamente la comunità della città e della Lombardia tutta. È un traguardo straordinario che testimonia la capacità di adattarsi ai cambiamenti affrontando sfide, talvolta complesse, per fornire assistenza di qualità nel corso dei secoli. Oggi, mentre celebriamo questi due avvenimenti straordinari, ci uniamo per ricordare il passato, valorizzare il presente e guardare fiduciosi al futuro. Che il San Gerardo dei Tintori di Monza continui a essere rifermento di speranza e guarigione per tutte le generazioni a venire, portando avanti la sua missione di promuovere la salute e contribuire alla conoscenza scientifica. Auguro al nostro IRCCS un futuro ricco di successi nella cura, nella ricerca e nell’innovazione ed esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che dedicano la propria vita e a servire la comunità attraverso questa Istituzione straordinaria”