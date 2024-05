Non un semplice locale ma un grande progetto di inclusione che si sposa con un’ottima qualità del cibo e un’elevata efficienza del servizio di sala.

Così The Fork, la celebre piattaforma di prenotazione online ha definito il ristorante PizzAut di Monza (gestito da pizzaioli e camerieri autistici) che, per il secondo mese consecutivo, conquista il primo posto nella celebre classifica nazionale "Top 100", che offre agli amanti del buon cibo un'accurata selezione dei migliori ristoranti d'Italia. Basata su una combinazione di valutazioni degli utenti, recensioni e volumi di prenotazione dei sei mesi precedenti, la classifica è un ottimo strumento per aiutare i clienti nella scelta del ristorante da prenotare. E il progetto di inclusione creato dal titolare Nico Acampora e sostenuto da TheFork fin dall'inizio dell’attività, raccoglie il maggior numero di consensi grazie alla missione che persegue e alla qualità della pizza che offre.

PizzAut è infatti davvero una pizzeria dei record dove ci sono 2 mesi di attesa prima di riuscire a prenotare un tavolo per la cena, ma dove ogni sera in caso di eventuali disdette è possibile - in zona Cesarini - accaparrarsi un posto in quello che Acampora e i suoi ragazzi hanno definito “la pizzeria dove si mangia la pizza più buona della galassia conosciuta”. Oggi il progetto PizzAut conta 2 ristoranti (uno a Cassina de’ Pecchi, e l’altro a Monza) con 35 ragazzi autistici che lavorano e 300 pizze che ogni sera sforna il pizzaiolo Matteo. Qualche tempo fa sono stati assunti a tempo indeterminato altri due giovani (grazie al sostegno delle aziende Autogrill e Murata); e altri 12 ragazzi sono stati formati per entrare nel team.

Un primato, quello spettante alla pizzeria PizzAut, che era già scritto nel suo destino: a inaugurare la pizzeria anno fa è stato infatti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.