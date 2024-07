A Meda è stato collocato il primo dei semafori "intelligenti" con l'aggiunta di dispositivi acustici, oltre a sensori che regolano le fasi dell'incrocio a seconda dei flussi di traffico, per consentire in tutta sicurezza l’attraversamento pedonale anche a persone ipovedenti o non vedenti.

A fare da apripista a questa novità, nel più ampio progetto di rinnovo degli impianti semaforici con sistemi di nuova generazione e dotati di tecnologie e strumentazioni in grado di abbattere le barriere architettoniche, è l'incrocio tra via Indipendenza e via Pace/Francia. Dove sono stato installati i semafori "sonori" che, attivati attraverso un pulsante facilmente riconoscibile al tatto e dunque indispensabile per i non vedenti, azionano il suono di attraversamento pedonale e bloccano il flusso delle auto.

Il funzionamento è semplice: basterà premere un pulsante, o per i non vedenti sfiorare la parte inferiore del dispositivo di prenotazione (dove è presente anche una freccia direzionale tattile con indicazione di direzione e tipologia dell'attraversamento pedonale), e il dispositivo di chiamata emetterà un suono che confermerà la prenotazione e attiverà il dispositivo acustico (il cosiddetto cicalino che adegua la propria intensità sonora ai rumori di fondo). Il cicalino segnalerà il via libera all’attraversamento dal momento in cui si accende la luce verde e il suono si intensificherà progressivamente fino allo scatto del rosso, consentendo così alle persone con disabilità visiva di attraversare la strada in tutta sicurezza.

Un’opera, questa, che si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione di Meda in tema di abbattimento delle barriere architettoniche. Per una città più accessibile a tutti e nella quale anche le persone con disabilità possano muoversi senza pericoli, a salvaguardia di tutti gli utenti della strada.

"Si continua nel percorso di abbatimento delle barriere"

"Continuiamo il percorso nell’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso un progetto tecnologico avanzato che tra l’altro prevede l’utilizzo di lampade led di ultima generazione con un sensibile risparmio energetico e minima manutenzione ordinaria – precisano il sindaco di Meda Luca Santambrogio e l'assessore alla polizia Locale Fabio Mariani - Questo sistema facilita la mobilità in genere e dei non vedenti in particolare, e in più il segnale emesso dagli avvisatori acustici richiama l'attenzione di tutti i cittadini ad intervenire, in caso di bisogno, in aiuto dei diversamente abili".

"I primi riscontri e le segnalazioni positive che stanno emergendo in questi primi giorni di utilizzo - aggiunge Il comandante della polizia locale Claudio Delpero - fanno ben sperare e rappresentano una significativa base di partenza per completare gli interventi su altri incroci. L'attenzione di noi automobilisti verso la mobilità dolce e debole deve essere una costante mentre siamo alla guida".

I libri tattili

Il semaforo "intelligente" è un altro tassello nel percorso di inclusione che ha scelto di portare avanti l’amministrazione comunale per rendere la città godibile per tutti, unito al lavoro di tante realtà associative che si impegnano ogni giorno. "Sempre in questa direzione si accresce giornalmente il patrimonio della Medateca, con la recente creazione di una sezione composta da libri tattili - spiegano ancora dal comune - libri accessibili a tutti, che offrono numerosi spunti non solo narrativi ma di vera ricerca espressiva. Leggere un libro ad illustrazioni materiche per un bambino cieco è spesso una gioia inaspettata, considerando quanti pochi titoli esistono in commercio. Per tutti gli altri bambini e adulti è una interessante avventura sensoriale e di conoscenza dell'altro".