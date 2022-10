Gli studenti monzesi che fanno lezione con l'odore di pipì

Il bagno è inagibile e l'odore di urina arriva fin nei corridoi, con i bambini della classe accanto ai servizi igienici costretti a far lezione con l'odore di pipì. Il problema alla scuola elementare Rubinowicz di Monza.

La denuncia, nei giorni scorsi, è arrivata anche sui social per voce della mamma Elisa Favaro. Nella scuola monzese di via Magellano il disagio proseguirebbe da oltre un mese: c'è un bagno con una sola turca dalla quale giungerebbero olezzi tutt'altro che gradevoli.

"L’acre odore di urine si percepisce dalle scale fino a diventare nauseabondo appena sorpassata la porta dei bagni - spiega Favaro che nelle ultime elezioni si era presentata con la lista di Forza Italia -. Stessa situazione per la classe accanto, in cui i bambini sono costretti a studiare per ore con odore pungente di servizi igienici (anche una volta puliti) Più volte è stato segnalato questo problema dalla scuola al comune nessuna risposta è mai arrivata".

La mamma ha chiesto quindi un rapido intervento direttamente al sindaco Paolo Pilotto. "I nostri figli hanno il diritto di studiare in un luogo idoneo ed accogliente, degno di un paese civile, non in una simile situazione di degrado - ha aggiunto -. Invitiamo il primo cittadino a visitare la scuola per vedere e sentire in prima persona la situazione ormai non più accettabile".

Sulla vicenda, sempre attraverso i social, è intervenuto proprio Paolo Pilotto, sindaco con delega all'Istruzione. "Abbiamo provveduto a segnalare la questione al nuovo servizio di assistenza idraulica sanitaria gestito dalla società Siram Veolia, che dal 15 ottobre ha in carico la gestione calore, le manutenzioni elettriche e le manutenzioni idrauliche sanitarie - ha risposto il primo cittadino -. Essendosi avviato il contratto da pochi giorni, forse non tutte le scuole hanno già avuto i riferimenti per il servizio di segnalazione automatico, che consente di programmare gli interventi". Il sindaco ha annunciato che nella giornata di oggi, lunedì 31 ottobre, si sarebbe interessato personalmente in merito alla pianificazione dell'intervento.