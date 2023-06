"Perché la facciata della Villa Reale è piena di crepe?"

Quelle crepe non sono passate inosservate e sono state postate sui social scatenando fin da subito allarme, ma anche qualche dubbio sulla modalità di intervento nei lavori della facciata della Villa Reale. La foto della facciata con le crepe è stata postata sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…”: a quel punto è stato un susseguirsi di domande, commenti, ipotesi, ma anche tante critiche.

“Ma quando sono finiti i restauri delle varie facciate della nostra Reggia? Non molto credo. È possibile che in pochi anni siano già ridotte così a causa di umidità e intemperie? Possibile che un gioiello come questo non venga valorizzato?”, ha scritto l’utente. Naturalmente non sono mancati i commenti delle persone e anche le preoccupazioni. Oltre a commenti in merito agli interni e all’assenza degli arredi e dei gioielli distribuiti nelle ambasciate e nei palazzi governativi in Italia e nel mondo.

La redazione di MonzaToday ha contattato il Consorzio Villa Reale e Parco per avere chiarimenti in merito alla situazione e in particolare in merito a quelle crepe: dobbiamo preoccuparci, è un problema circoscritto, e soprattutto quella è una delle aree della Villa che negli anni scorsi era stata sottoposto al restauro? “Si tratta dell’Ala nord della Villa Reale, non interessata dagli interventi di recupero del Corpo centrale del 2012 – si legge nella nota ufficiale -. Le crepe riguardano il distacco dell’intonaco conseguente ad infiltrazioni d’acqua. L’Ala nord è oggetto di monitoraggio strutturale, nel periodo autunnale sono stati previsti interventi locali di consolidamento strutturale”.