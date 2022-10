"Perché a Monza il postino non citofona e lascia la ricevuta della raccomandata?"

Cittadini sorpresi e arrabbiati: trascorrono la giornata in casa e poi quando scendono per controllare la posta si accorgono che nella cassetta delle lettere c'è la ricevuta per il ritiro della raccomandata lasciata poche ore prima dal portalettere. Ma il postino non avrebbe citofonato. Un'abitudine che sembrerebbe piuttosto diffusa sia a Monza che in provincia. Numerose le segnalazioni sui social (diverse anche settimana scorsa) di cittadini che hanno trascorso tutta la giornata in casa ma il postino invece di citofonare per consegnare la raccomandata, avrebbe ‘ammortizzato’ i tempi lasciando direttamente la ricevuta nella cassetta.

Negli ultimi giorni diverse le segnalazioni sui gruppi Facebook di Monza e circondario. I cittadini si lamentano perché devono perdere tempo per andare a ritirare la missiva. Oltre all'ansia che sale nel non sapere il contenuto, temendo spesso di dover pagare multe. Alcuni utenti avrebbero anche presentato reclamo in posta.

Ma da Poste Italiane arriva la replica, e anche la precisazione: non tutti i servizi di recapito delle raccomandate sono di loro competenza. "Abbiamo effettuato verifiche in merito al problema che sarebbe stato denunciato a Monza e in alcuni comuni della provincia - fanno sapere dall'azienda -. È emerso che il servizio di recapito in provincia di Monza e Brianza viene svolto con regolarità e che non si evidenziano criticità. L’azienda ricorda che nella zona in oggetto operano anche alcune società concorrenti e invita pertanto i cittadini a verificare i timbri apposti sulla corrispondenza in arrivo al fine di indirizzare eventuali lamentele ai corretti destinatari".