"Perché a Monza ci sono sempre i cestini pieni e immondizia fuori dai negozi in pieno giorno?"

“Cestini dell’immondizia sempre pieni, sacchi e bidoni fuori dai negozi anche in pieno giorno. Questo è quello che si vede passeggiando la domenica mattina per le vie del centro di Monza. Uno spettacolo tutt’altro che lusinghiero per la terza città della Lombardia, con persone che soprattutto nella bella stagione fanno colazione sedute al tavolino accanto all’immondizia”.

A parlare è Giorgio Castoldi - coordinatore del gruppo Controllo di Vicinato San Carlo-San Giuseppe e vice coordinatore della consulta - che ha inviato alcune foto alla redazione di MonzaToday. Foto di un centro storico che alla domenica mattina si presenta con l’immondizia fuori dai negozi, con persone che guardano le vetrine scansando i bidoni. Un problema più volte sollevato anche sui gruppi social della città. "È assurdo che dopo 2 anni dalla modifica degli orari e delle modalità della raccolta differenziata, soprattutto in centro, ci siano ancora esercenti che non rispettano il regolamento – incalza Castoldi -. Una situazione che non riguarda solo il fine settimana. Anche durante la settimana, passeggiando in centro, ci si imbatte spesso in negozianti che, in barba agli orari, espongono bidoni, carta, cartoni, plastica quando vogliono creando disagio ai passanti e regalando uno spettacolo indecoroso alla città”.

Rifiuti domenica mattina via Manzoni (Foto Monza Segnalazioni)

La situazione peggiora soprattutto nel fine settimana quando alcune attività, rimanendo chiuse la domenica e il lunedì, espongono i rifiuti già il sabato sera. “Non ci sono portinai o aziende addette alla pulizia collegate a queste attività che ritirano in caso di esposizione errata? – si domanda il responsabile del Controllo di Vicinato di San Carlo-San Giuseppe -. Non è ammissibile passeggiare in pieno giorno o la domenica mattina accanto a bidoni maleodoranti che potrebbero richiamare topi e cornacchie”.

Castoldi infine sollecita una maggiore cura anche nella gestione dei cestini pubblici. Soprattutto quelli nei giardinetti. “Fuori dal centro la domenica mattina ci sono ancora i cestini strapieni, con resti di serate dei ragazzi con pizze e birre in bella vista. Ho ricevuto segnalazioni di questo tipoda più parti della città, come per esempio in via Lecco”, conclude.