"Da 7 mesi ho la discoteca sotto casa, ma questa volta non è colpa dei fracassoni"

“Per fortuna si riesce a dormire, ma tornare a casa è sempre più pericoloso e fastidioso. Quando sistemeranno i lampioni in via Guerrazzi? È da gennaio che le luci vanno ad intermittenza. Mi sembra di vivere sopra una discoteca on the road”.

La denuncia arriva alla redazione di MonzaToday da un cittadino che da gennaio continua a segnalare il disservizio agli uffici competenti. Ma senza successo, così che ha deciso di riproporre la questione inviandoci anche un video. Già a marzo ci aveva raccontato che cosa succedeva sottocasa sua. “In via Guerrazzi da settimane l’illuminazione notturna è spenta oppure stroboscopica, forse ci faranno una discoteca on the road”, aveva dichiarato. Il problema in questi mesi non si è risolto, creando non solo disagi a chi ha la camera da letto che affaccia sulla strada. È anche un problema di sicurezza. “Perché nessuno interviene? Non so più chi devo contattare, anche assessore e politici sono stati messi a conoscenza del problema. Peraltro la sera c'è buio totale dalla stazione a largo Mazzini, e anche alcuni tratti di via Mentana sono senza luce".

Una vicenda (quella della città al buio) che anche ieri sera, lunedì 22 luglio, è finito sui banchi del consiglio comunale, l’ultimo prima della pausa estiva. A denunciare il problema il consigliere Paolo Piffer (Civicamente). "È avvilente che i consiglieri comunali a turno debbano portare in aula il problema di lampioni spenti o che funzionano male. Coordiniamoci: prima delle elezioni comunali del 2022 era stato creato un gruppo Facebook (Monza al buoi, ndr) dove venivano mappate le strade senza luce". Piffer ha ricordato che durante la giunta Allevi il tema dei problemi dei lampioni era spesso affrontato in consiglio comunale dall'allora opposizione, oggi in maggioranza. "Adesso vi siete dimenticati di quelle criticità - ha aggiunto -. Chiedo il cronoprogramma degli interventi fatti e che verranno eseguiti perchè la nostra città è ancora al buio".

Lo stesso problema che c'è in via Guerrazzi, di luci ad intermittenza c'è anche in piazza Trento e Trieste, recentemente sottoposta a un importante intervento di relamping. Lo ha raccontato il consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia). "I lampioni vanno a intermittenza. Alcune volte sono spenti da un altro, altre volte dall'altro: c'è un problema nell'illuminazione della piazza". Intanto nei giorni scorsi Stefano Cetti, amministrazione delegato di ACinque che sta effettuando il servizio di relamping in città, aveva annunciato che entro la fine di quest'anno verranno riaccesi e sistemati tutti i lampioni, mentre il progetto verrà concluso entro il prossimo anno.