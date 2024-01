Oggi al via il processo di Ilaria Salis: la maestra in catene e il processo rinviato

Per Roberto Salis non è stato un giorno semplice. Oggi a Budapest è iniziato il processo di sua figlia, Ilaria, insegnante di 39 anni, militante antifascista che lo scorso 11 febbraio 2023 è stata arrestata. Su di lei l'accusa di aver aggredito due neonazisti che a Budapest partecipavano alla manifestazione per "Il Giorno dell'onore". Il processo è stato rinviato al 24 maggio.

Ilaria Salis, ex studentessa del liceo classico Zucchi di Monza, rischia fino a 16 anni di reclusione. L'arrivo in carcere per i genitori giunti nei giorni scorsi dalla Brianza è stato un pugno nello stomaco. La donna era "in catene chiusa in una cella senza aperture (cellette di transito) 90x120 con solo una bocca di lupo per l'areazione posta in alto, dove stara' fino a quando sara portata nell'aula di tribunale. E davanti all'ingresso espongono senza vergogna la bandiera europea", si legge sulla pagina Facebook di Roberto Salis.

Nei giorni scorsi Roberto Salis e la moglie erano partiti per Budapest. Il 31 gennaio incontreranno in carcere la figlia. "Faremo di tutto per farla tornare in Italia - aveva dichiarato il padre pochi giorni fa in un'intervista a MonzaToday -. Ma sarò ottimista solo quando la vedrò varcare la porta di casa". Intanto nelle ultime settimane c'è stata una grande mobilitazione anche a Monza dove la giovane era conosciuta, non solo tra gli compagni del liceo, ma anche nell'ambiente della Foa Boccaccio che aveva frequentato vent'anni fa all'inizio dell'avventura del centro sociale. In molti si sono mobilitati per chiedere la sua liberazione: sono state attivate alcune raccolte firme, i militanti del centro sociale hanno attaccato sui muri della città manifesti per chiedere la liberazione di Ilaria e di tutti gli antifascisti.

"In questa circostanza ci stiamo rendendo conto che sia noi genitori sia Ilaria abbiamo tanti amici, siamo circondati da tante persone che ci vogliono bene e che noi ringraziamo - aveva detto il padre della donna a MonzaToday -. Un grazie anche a quegli amici che ci hanno aiutato con la realizzazione del sito e della pagina Facebook per far conoscere la storia di nostra figlia e sensibilizzare l’opinione pubblica per far tornare Ilaria a casa”.

La vicenda di Ilaria Salis nelle ultime settimane è salita alla ribalta delle cronache nazionali. Il padre, infatti, ha raccontato le condizioni disumane in cui sua figlia è stata trattenuta in carcere. Solo a settembre è riuscito a mettersi in contatto con lei. Qualche mese fa, Ilaria Salis aveva descritto, in una lettera ai suoi avvocati (tramite l'ambasciata italiana a Budapest), le condizioni di detenzione. La donna parlava di malnutrizione (con il carrello dei pasti che, per la cena, non passa) e di presenza di scarafaggi e topi nelle celle. Ma anche di non avere ricevuto, all'arrivo in carcere, il pacco con gli articoli per l'igiene personale, e che, durante il trasporto dei detenuti (ad esempio in tribunale), gli agenti, oltre alle manette per i polsi, legano anche i piedi tra loro, fissando poi un guinzaglio di cuoio tenuto all'estremità dall'agente di scorta.