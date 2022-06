Il distributore di carburante che offre anche il pieno di prodotti a km zero

Dopo aver fatto il pieno perché ripartire subito? Meglio una pausa (anche breve) per prendere (gratis) un libro o regalarsi un break dolce o salato a km zero. Questa la filosofia alla base del progetto "Sensibili al Cambiamento" abbracciato dalla cooperativa sociale Buenavista e finanziato da Fondazione Punto Sud. L'iniziativa ha coinvolto 33 cooperative sociali del Consorzio Comunità Brianza e Buenavista ha aderito realizzando uno spazio break nella rinnovata stazione di metano di viale Stucchi a Monza. Dando vita a un'area di sosta sostenibile e gustosa.

Il progetto ha previsto la sostituzione dei contenitori in plastica del distributore delle bevande calde con bicchieri di carta e palette di legno, la costruzione (ancora in fase di realizzazione) di una rete di produttori alimentari non deperibili, del territorio o con attenzione all’etica del lavoro e alla terra. Per adesso dopo il pieno è possibile far rifornimento di vino, birra e miele ma presto arriveranno anche nuovi prodotti.

Ma oltre al pieno per saziare i morsi della fame alla stazione di rifornimento di viale Stucchi è possibile fare anche il pieno di cultura. Tra le pompe è stato realizzato anche un angolo dedicato al book crossing. Inoltre è stato allestito un vero e proprio bazar con prodotti eco sostenibili: realizzati dagli utenti delle cooperative sociali presenti sul territorio (idee regalo, gioielli e accessori in ceramica, tisane, tazzine per il caffè, bicchieri). Il tutto realizzato con materiale di recupero.