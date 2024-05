La Monza del domani con il grande viale alberato lungo 2 km e il maxi tetto trasformato in un prato

L’arrivo della M5 a Monza rivoluzionerà, non solo trasporti e viabilità, ma anche il paesaggio. Perché se da un lato non mancheranno i disagi di un cantiere che durerà 7 anni (con previsione dell'inizio dei lavori nel 2025), con espropri, scavi fino a 26 metri sotto il livello del suolo, rumore e rivoluzione del traffico, dall’altro lato il Comune di Monza ha inviato osservazioni per creare mitigazioni all’insegna del green.

Piante e tetti trasformati in prati

Lo ha annunciato il sindaco Paolo Pilotto durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 6 maggio, quando ha illustrato le ultime novità sulla metropolitana. Le osservazioni che il Comune - ma anche i cittadini e le associazioni ambientaliste, hanno presentato per il miglioramento del progetto - prevedono la creazione di un filare alberato lungo tutta la via Borgazzi (circa 2 km dall’uscita della Tangenziale fino a dove inizia l’alberatura della strada) creando così una sorta di viale alberato che accompagna chi entra in città. Inoltre è stato proposto (ma a quanto pare la richiesta è ancora in fase di valutazione) la copertura del grande tetto del deposito della M5 a Casignolo con un grande prato. Un tetto verde e green per restituire a quella parte della città la grande area utilizzata per realizzare il maxi deposito. Visto l'impossibilità di realizzarlo, come chiesto da più voci, interrato.

A Monza ci si sposterà soprattutto in bici

L’idea è quella di promuovere in città l’uso della bicicletta così da incrementare nei pressi delle 7 stazioni della M5 a Monza (Campania, Marsala, Monza Fs, piazza Trento e Trieste, Villa Reale, ospedale e Monza Brianza (che corrisponde alla fermata al polo istituzionale dove ci sono le sedi di provincia, prefettura e questura) velostazioni o stalli per la bicicletta aumemtando il numero di piste ciclabili.

Il caso della fermata all'ospedale San Gerardo

Per quanto riguarda la fermata all’ospedale San Gerardo verranno persi circa 1/3 dei parcheggi attualmente presenti. Nel frattempo ospedale e Regione annunciano l’intenzione di realizzare su un’area dell’ospedale un parcheggio di 400 posti per i medici e gli infermieri. Per quanto riguarda la fermata Villa Reale (nei pressi del parcheggio di Porta Monza) Regione Lombardia nelle valutazioni ha chiesto la creazione di un’uscita anche dal lato opposto di viale Brianza per evitare quei pericolosi attraversamenti che già oggi avvengono lungo lo stradone, con tantissime persone che attraversano non in corrispondenza dei semafori.

Rendering M5 ospedale San Gerardo

Tra i grandi progetti legati alla M5 c’è anche quello della creazione di un parcheggio di 400 posti auto (non ancora definito se interrato oppure in superficie) nei pressi della fermata Monza Brianza. In merito proprio a questo progetto il sindaco Pilotto ha ricordato che nel giugno 2022 il Comune aveva partecipato a un bando per un finanziamento di 20 milioni di euro. “La maggior parte di quei fondi sono stati ‘prenotati’ per il parcheggio della fermata Monza Brianza. Inizialmente i fondi dovevano essere spartiti tra le fermate Monza Brianza e quella Monza Fs dove però sono previsti interventi da parte di Rfi. Il Comune parteciperà a breve a un altro bando regionale".